Леа Иванова била собственик на първия пудел в България

На 28 май се навършиха 40 години от смъртта на Леа Иванова - българската суинг кралица, пише Ретро. Родена като Лилия Иванова тя започва музикалния си път още през 40-те години на миналия век.

Концертите й я отвеждат в Румъния, Югославия, Унгария, Германия и още редица европейски държави. В Белград излиза на сцената с легендарния Куинси Джоунс. Сравянват я с най-големите звезди на "Мулен Руж". Тя е първата истинска лъвица на скромния български шоубизнес.

По време на турне в Румъния аристократка й подарява пудел на име Рики, който скоро се превръща в истинска знаменитост в София. Певицата поръчвала специални дрешки за любимеца си и се грижела за него като за дете.

На 28 май 1986 г. Леа губи битка с рака и си отива от този свят.