Лили Иванова събра над 500 души в столичен клуб с впечатляващо шоу

В четвъртък вечер легендата на българската музика Лили Иванова отново доказа, че всяко нейно участие буди огромен интерес. Тя събра над 500 почитатели на истинската българска музика в емблематичния C’est La Vie Restaurant & Club в София, където гостува за втори път.

Изявите на Лили Иванова в клубна обстановка са изключително редки, което направи събитието още по-специално и желано. Всяка песен бе посрещната с бурни аплодисменти и обич от публиката, а вечерта завърши с дълго и емоционално ръкопляскане.

Публиката преживя незабравима вечер, изпълнена с емоция, енергия и безупречен професионализъм. Лили Иванова плени присъстващите с обичайната си харизма и безкомпромисно сценично присъствие.

Сред гостите на вечерта бяха и някои от най-големите имена в българския шоубизнес – Преслава, Софи Маринова, Меди и много други популярни личности, които не пропуснаха възможността да се насладят на живото изпълнение на иконата на българската музика.

Със своята богата музикална програма C’est La Vie Restaurant & Club затвърди за пореден път позицията си като едно от най-елитните места за жива музика и специални събития в столицата.