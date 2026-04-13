ЛУКСЪТ ГО ГАЛИ! Киркоров със златен козунак за €1400

Филип Киркоров се изфука със златен козунак, чиято цена е 130 000 рубли или 1438 евро.

Той самият го смята за произведение на изкуството и бе много ентусиазиран, та реши да го покаже и на феновете си.

Купол

В Русия кулич наричат местния вариант на козунаците. По форма прилича на италианското панетоне. Прави се с най-различни пълнежи и глазури отгоре. Миналата година Киркоров си взе такъв за 100 000 рубли (1106 евро). И понеже го сравни с куполите на храма „Василий Блажени“, веднага го нарекоха безбожник. Дори висши духовници му направиха забележка. Но Киркоров и сега продължава с устрема. Новият му козунак има усложнена форма. Освен купол с бяла глазура, над него се издига и такъв от карамелен кристал. Според дизайнера на козунака на сладкарите са трябвали над седем часа, за да сглобят цялото това нещо. Детайлите са били 53. Има много ядливо злато, в това число и яйца, покрити с два вида златно фолио. Отгоре има позлатен православен Андреевски кръст.

Проверка на „Телеграф“ сочи, че дизайнерските куличи в Москва са около 20 000 рубли (221 евро) и нагоре, а най-обикновените вървят от 106 до 370 рубли (1,17 до 4,09 евро), като за много пищен се дават около 500 до 900 рубли (5,53 до 9,96 евро). Там смятат яйцата за много скъпи, размер М върви от 60 рубли (0,66) до 150 рубли за 10 броя (1,6 евро). И затова е обяснимо, че Киркоров бе подложен на много критики за фукането с толкова скъп кулич.

Гнездо

Освен козунак роденият във Варна певец се изфука и с гнездо с яйца. То пак е дело на дизайнер. Яйцата са разположени сред зеленина. Има свещи и няколко ароматизатора, които изпускали успокояващи миризми. Фенове обаче ги сравниха с гнездо от „Джурасик парк“ сред вулкани, които бълват дим. Цената на това произведение не се уточнява.