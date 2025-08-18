Лятна промяна с бретон – без ножици, без риск, само усмивки https://hotarena.net/lubopitno/lyatna-promyana-s-breton-bez-nozhici-bez-risk-samo-usmivki HotArena.net

Представете си – морският бриз разпилява косата ви, слънцето я озарява, а в огледалото на телефона виждате… нов, свеж бретон, който ви придава онзи флиртуващ, ваканционен чар. И най-хубавото? Не сте отрязали нито косъм от собствената си коса.

В салон “Магама” знаем, че лятото е сезонът на експериментите и смелите визии. Но понякога не искаме трайни промени – особено когато ножиците са замесени. Затова ви предлагаме най-лесния начин да се сдобиете с бретон – без подстригване, без драма и без угризения. Не случайно и много известни дами избират този подход – вижте само колко свежо изглежда Енджи Касабие след своята трансформация.

Как става магията?

-Удължения тип стикери – фини, щадящи и почти невидими, те се вплитат в косата и създават бретон, който изглежда напълно естествено.

-Микро кичурчета – идеални за оформяне на прецизен, лек и въздушен бретон.

-Специални бретони на фина мрежа – закрепват се само с една малка шнолка, изработени са от 100% естествена коса и се предлагат в цялата гама на естествената палитра. А ако искате перфектно съвпадение – можем да ги тонираме в желания от вас цвят.

Защо да го пробвате това лято?

Моментална трансформация – от плажа направо на вечерно парти с нова визия

Нулев риск – няма ножици, няма грешки

Естествено излъчване – слива се напълно с вашата коса

Пълна свобода – носите, когато пожелаете, и махате, когато ви омръзне

Лятото е твърде кратко, за да останете със същата прическа от началото до края му. С бретон от салон “Магама” можете да изненадате всички – дори себе си.

Пробвайте и ще видите колко забавно е да сменяте визията си толкова лесно… и толкова красиво.

Ще ни откриете в София, ул. Дамян Груев 46. За записване на часове 0898777740