Лятото дойде, но Мира Добрева не ще да ходи на море

Мира Добрева признава, че предпочита прохладата на планината пред шумните плажове и горещия пясък край морето.

Блондинката обича да е сред природата и често може да бъде засечена по пътеките на Витоша, където намира спокойствие и бяга от напрежението на ежедневието. Не е от жените, които прекарват часове във фитнеса. Вместо да се поти в залата, тя избира дългите разходки сред природата, с които поддържа форма и тонус. Водещата споделя, че именно преходите в планината я зареждат с енергия и й помагат да се разтовари психически. Почти винаги до нея е и любимото й куче Найро, към което тя е силно привързана.

За разлика от любовта й към планината обаче, морето не успява да я впечатли по същия начин. Добрева рядко си позволява плажни почивки и избягва летните курорти. Причината се крие в спомените от младостта й. Журналистката е израснала в скромно семейство и още като момиче е трябвало сама да изкарва пари, за да може да отиде на море. Докато връстниците й получавали джобни и почивки наготово, тя ставала още в 4 часа сутринта, за да работи на тютюневата плантация. Това е оставило траен отпечатък в съзнанието й. Тези спомени, за които Мира неведнъж е разказвала, са превърнали морето в нещо, което днес не й носи удоволствие, а по-скоро асоциация с труден период от живота й.