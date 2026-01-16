Любо Нейков пропусна имения ден на баща си

Докато много млади хора посрещнаха Новата година с шампанско и купон племенницата на Любо Нейков - Ина, направи друг избор, пише Ретро.

Уважаваната акушерка даде празнична смяна и посрещна 2026 в грижа за новородените. Тя беше част от дежурния екип на клиниката по неонатология. От болницата официално благодариха на целия дежурен екип за всеотдайността им. Самата Ина е запечатала част от емоциите в снимки от празничната работна нощ. Ина е дъщеря на покойния брат на Любо Нейков - Цветан, който си отиде внезапно през 2013 г.

На Иванов ден тя беше в Червен бряг при дядо си, бащата на Любо. Изненадващо тази година актьорът отсъствал. Най- вероятно е пропуснал празника заради професионални ангажименти.