Мартин Елвиса чукна 41 г., тъжи за Шри Ланка

Мартин Николов – Елвиса отбеляза 41-вия си рожден ден в изненадващо хармонична компания. Бизнесменът и бивш участник в „Ергенът” събра на една маса настоящето и миналото си – до него бяха приятелката му Йоана Илиева, бившата му съпруга Гергана и малката му дъщеря Каролин.

Момичето празнува рожден ден на същата дата като баща си – рядко и мило съвпадение. Единствено голямата дъщеря на Мартин липсваше, защото учи в Англия и не е успяла да се прибере за специалния ден.

Освен с торта и наздравици, Елвиса отбеляза юбилея си и с доза сантимент. Той си припомни, че точно по това време миналата година е бил на съвсем друго място – току-що пристигнал в Шри Ланка за снимките на „Ергенът”. Екзотиката, розите и телевизионното приключение явно още не са напълно избледнели от съзнанието му, а януари за него остава месец, зареден със спомени.

Докато Елвиса гледа назад с лека тъга, в Шри Ланка вече стартираха снимките на новия сезон на романтичното риалити, този път с други участници и нови любовни истории.