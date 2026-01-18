Последни
Популярни
Горещи

Мартин Елвиса чукна 41 г., тъжи за Шри Ланка

https://hotarena.net/lubopitno/martin-elvisa-chukna-41-g-tazhi-za-shri-lanka HotArena.net
Румен Димитров
322
Мартин Елвиса чукна 41 г., тъжи за Шри Ланка

Румен Димитров
322

Мартин Николов – Елвиса отбеляза 41-вия си рожден ден в изненадващо хармонична компания. Бизнесменът и бивш участник в „Ергенът” събра на една маса настоящето и миналото си – до него бяха приятелката му Йоана Илиева, бившата му съпруга Гергана и малката му дъщеря Каролин.

Момичето празнува рожден ден на същата дата като баща си – рядко и мило съвпадение. Единствено голямата дъщеря на Мартин липсваше, защото учи в Англия и не е успяла да се прибере за специалния ден.

Освен с торта и наздравици, Елвиса отбеляза юбилея си и с доза сантимент. Той си припомни, че точно по това време миналата година е бил на съвсем друго място – току-що пристигнал в Шри Ланка за снимките на „Ергенът”. Екзотиката, розите и телевизионното приключение явно още не са напълно избледнели от съзнанието му, а януари за него остава месец, зареден със спомени.

Докато Елвиса гледа назад с лека тъга, в Шри Ланка вече стартираха снимките на новия сезон на романтичното риалити, този път с други участници и нови любовни истории.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.