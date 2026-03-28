Мисис България дефилира с рокля с кауза

Мисис България Мариана Маринова показа рокля, създадена с кауза, по време на Седмицата на модата у нас.

Роклята е създадена от талантливо момиче от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“. Тийнейджърката е ученичка в 10. клас със специалност „Програмиране“, но истинската ѝ страст е изкуството – тя обича да рисува и активно посещава школа по рисуване.

По идея на дизайнерките на колекцията Мисис България Мариана Иванова, момичето получава шанс да се включи в създаването на новата им колекция. Тя представя три свои модела, като един от тях впечатлява екипа и е избран да бъде реализиран и показан на модния подиум.

Роклята е изработена от дизайнерката Яна Консжигюлова и се превръща в един от акцентите на ревюто. Кулминацията настъпва, когато Мариана Маринова не само представя модела, но и извежда младата му създателка на подиума – жест, който предизвиква силни емоции и бурни аплодисменти от публиката.

„Не знам дали точно дизайнер искам да стана, но след това, което видях, съм запленена от модата. Може би бих опитала и като модел“, споделя развълнувано момичето след края на събитието.