София на международната лидерска карта: конференция отличи водещи български брандове, експерти и създатели на методи

На 25 април в Парк хотел „Витоша“ се проведе международна конференция, която събра на едно място изявени предприемачи, юристи, технологични създатели, медийни лица, ментори и експерти с реално влияние в своите сфери.

Форматът постави София на картата на съвременните лидерски събития, обединявайки бизнес, образование, личностно развитие, технологии и обществено въздействие. Следващите издания на конференцията ще се реализират в ключови международни бизнесс дестинации, сред които Дубай.

Събитието беше излъчвано онлайн и проследено от хиляди зрители в реално време. Водещ на вечерта беше Красимир Недялков, артист, дизайнер и сценичен професионалист с утвърдено присъствие.

Отличени български брандове и лидери

Сред отличените бяха представители на бизнеса, медиите, технологиите и професионалните общности.

Адв. Биляна Тончева, основател и управител на „Еко Глоуб“, беше отличена за приноса си в управлението на европейски проекти и подкрепата към българския бизнес.

Дамската бизнес общност „Има любов“ получи признание като бързо развиваща се предприемаческа общност, която обединява представители на различни бизнес сектори. Отличието беше прието от съоснователите Здравка Тотева, PR експерт, Асения Русева, предприемач, и адв. Биляна Тончева.

Mubi Software Company, софтуерна компания за дигитални решения, беше представена от собственика Асения Русева.

Сред отличените бяха още Силвия Джагарова, главен редактор на списание „Банкер Спешъл“, и Красимир Недялков, артист и сценичен професионалист.

Ментори, експерти и създатели на методи

Втората група отличени представи динамично развиващия се сектор на личностното, организационното и холистичното развитие.

Сред наградените бяха Албена Рахова, създател на метода „Неврородология“ и бранда „Кодовете на Рода“; Боряна Миленкова, експерт по родови модели и консултиране; Петранка Кирова, създател на трансформационния метод „Божествено-родова терапия“; Златина Шаркова, университетски преподавател и автор; Милена Кузманова, основател на „Бизнес Академия МК“; Велина Ганева, създател на общност „Мама е предприемач“; Людмила Фиркова, създател на програмата „VOICE&VISION“; Наташа Спасова, ментор по лидерство и лична ефективност; Ангелина Минкова, холистичен консултант и астролог; Женя Баева, ментор по личностно и бизнес развитие; Ваня Колева, създател на бранд „Алегро Партнърс“; Гиги Валентинова, педагог и основател на образователни институции; Веселка Пукалска, консултант по квантова психология; Лора Огнянчова, коуч и консултант; Корнелия Колева-Стоянова, холистичен терапевт; Венелина Накова, ментор; Цвета Костадинова-Клеопатра, създател на програми за личностно развитие; Незахат Солак, лекар и преподавател по йога на смеха; Моника Балтова, създател на метода „Пътешествие отвъд страха“, и Олга Баранова, бизнес консултант.

Платформата зад събитието

Конференцията беше организирана от Академия „Щастлив Живот“ — най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, обучила над 100 000 души и сертифицирала над 3 000 коучинг специалисти.

Платформата има международен обхват с над един милион души, достигнати чрез обучения, събития и съдържание, и е носител на 5 световни рекорда в сферата на трансформационната психология, лидерството и личностното развитие.

Домакин и създател на формата е проф. д-р Стояна Нацева, която връчи лично отличията на участниците.

„Истинският капитал на една нация са нейните лидери. Когато събереш на едно място хора, които градят с резултат и съвест, се създава основа за дългосрочно развитие“, заяви проф. д-р Стояна Нацева.

От София към международната сцена

Събитието в София постави основата на серия международни конференции, които ще бъдат реализирани в ключови глобални бизнес дестинации, включително Дубай.

Форматът създава ново пространство за взаимодействие между брандове, личности, идеи и общности с реално влияние. Конференцията очерта София като отправна точка за лидерски диалог, който излиза извън националните граници и поставя български брандове и експерти в международен контекст.