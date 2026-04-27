Барабанистът на “Нирвана” снима у нас

Барабанистът на “Нирвана" засне най-новия клип на бандата си Foo Fighters в София. Видеото, снимано на ключова локация в столицата ни, е към песента Window от техния 12-и студиен албум Your Favorite Toy, издаден в края на миналата седмица, пише Телеграф.

Проектът е мащабна международна продукция със силно българско присъствие както пред, така и зад камера. Концепцията за видеоклипа е на самия Дейв Грол, а режисьор е Джейк Ерланд. Сюжетът проследява ежедневието на самотен мияч на прозорци (в ролята е британският актьор Крейг Паркинсън), който наблюдава живота на обитателите в една сграда, оставайки невидим за тях.

За нуждите на клипа Паркинсън е бил реално издигнат на платформа на височина от около 137 метра от външната страна на най-високата сграда в София. Във финала на видеото пък се вижда и нощна София отвисоко.

Проектът се отличава с изключително голям брой местни професионалисти. В актьорския състав участват редица българи, сред които Братан Братанов, Маргарита Гичева, Елена Недева, Георги Филипов, Елвира Йорданова и още много други. Освен пред камера българско участие има и в ключови роли в продукцията - от операторския и осветителния екип до сценографията, стилистиката и каскадите.