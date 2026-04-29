Братът на Ружа Игнатова търси бързи пари в порно сайт

Константин Игнатов, братът на Ружа Игнатова, си е направил профил в платформата за платени услуги „Онлифенс" каквото и да означава това, довери самият той. По думите на брата на Крипто кралицата му „омръзнало да работи на две места" докато „виждал как спокойни хора край него изобщо не си правели труда да се напрягат".

„Реших и аз да опитам как се изкарват бързи пари", призна Игнатов. Той посочи, че бил „възпитан в класическата школа в Германия - работа, дисциплина, успех", но явно тези постулати не са го довели до желаното финансово благоденствие.

Преди време братът на създателката на пирамидата OneCoin сподели, че когато бил служител във фирмата на Ружа, получавал заплата без никакви бонуси освен премии за някои празници, пише България Днес.