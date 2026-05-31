Наум Шопов си присади коса

Години наред синът на Христо Шопов поддържаше ултракъса прическа – първи или втори номер, но няколко месеца водещият на „Ергенът“ показваше буйна грива в шоуто, забеляза „Уикенд”. Много от зрителите се усъмниха, че актьорът си е присадил коса. „Той нямаше такава грива, откъде се появи? Сигурно е прибегнал до трансплантация на коса“ – коментират в социалните мрежи.

През последните години тази процедура става все по-популярна сред известните мъже. Самият Наум Шопов засега не е коментирал темата публично. Актьорът, който вече няколко сезона е лице на „Ергенът“, рядко говори за естетични корекции или промени във външния си вид. Факт е обаче, че новата му визия не остана незабелязана. В кадрите от Шри Ланка косата му изглежда значително по-плътна и обемна в сравнение с предишни години. Ако действително е направил трансплантация, цената на подобна процедура никак не е малка. В България присаждането на коса струва между 2000 и 6000 евро в зависимост от метода и броя присадени графтове. В Турция, една от най-предпочитаните дестинации за подобни интервенции, цените варират между 2500 и 7000 евро. Най-популярни в момента са методите FUE и DHI, които позволяват по-естествен резултат и по-бързо възстановяване. Интересът към процедурите расте и сред обикновените хора. В онлайн форумите все повече мъже обсъждат дали си заслужава подобна интервенция, като мненията са разнопосочни - от много доволни до такива без видими резултати, като Даниел Петканов, който преди години си „пося“ теме в Турция, но то не поникна.

При Наум определено има разлика и косата му изглежда гъста и жизнена. Актьорът, който е лекар по образование, е доста суетен за визията си. Той спазва стриктен спортен и хранителен режим, за да поддържа формата си, но засега все още не е прибегнал до ботокс и филъри по лицето си.