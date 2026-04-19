Ники Дойнов мечтае за дъщеря

В света на телевизията Ники Дойнов е име, което всички знаят, но зад професионалния му образ се крият някои факти, които рядко стигат до публичното пространство. Личната му история е свързана с любов, закъсняло бащинство, неизживени мечти и едно голяма щастие, което идва точно когато най-малко го е очаквал.

Водещият от години пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Знае се обаче, че сърцето му отдавна принадлежи на Петя Иванова – бивша стюардеса, която днес е успешен брокер на недвижими имоти. Преди да смени небето с офиса, тя е летяла за кувейтските авиолинии, обикаляйки света и събирайки впечатления от близки и далечни дестинации. Днес животът й е по-земен, но не по-малко вълнуващ – посветен на семейството и на сина й от Ники, който носи името Марко.

Любовната им история започва по необичаен начин – не на светско събитие или в телевизионно студио, а с едно съвсем обикновено съобщение във фейсбук. Случва на Бъдни вечер през 2015 година, когато Петя решава да му напише приятелско пожелание за празника. Отговорът не закъснява – още на следващия ден Дойнов я кани на вечеря. Срещата се оказва съдбовна. Макар че не посрещат Нова година заедно, още на 1 януари той отново търси компанията на чаровната брюнетка. Така започва връзка, която бързо прераства в нещо много повече от обикновена дружба. „Допаднахме си веднага. Първата вечер си говорихме 7 часа, които минаха като миг”, споделяла е Петя.

Самият Ники по-късно признава, че първоначално изобщо не е мислел за брак. Дълги години той е един от заклетите ергени в телевизионните среди и е убеден, че има време да се наслаждава на живота без сериозни ангажименти. Дори с усмивка е казвал, че ще мисли за семейство чак след 50, но срещата с Петя преобръща всичко. Любовта идва неочаквано и го повежда по път, който преди това дори не е обмислял. Днес двамата са семейство с 9-годишен син.

Името му Марко не е избрано случайно. Родителите дълго обмислят как да нарекат детето си, търсейки нещо едновременно нетрадиционно и благозвучно. Спират се на име с древни корени и силно значение – „борец” и „мъжествен”. Любопитен детайл е, че когато Петя забременява, Ники дълго време пази новината в тайна, дори от най-близките си колеги. Бащинството го застига на 44 години – възраст, в която много хора вече имат пораснали деца, но за него това е ново и изключително вълнуващо начало.

Преди 5 години двойката узаконява връзката си с романтична сватба в луксозна винарна край Ивайловград. Мястото не е избрано случайно – собствениците на избата са техни кумове, което прави събитието още по-лично и емоционално. Днес семейството живее в просторен, луксозно обзаведен апартамент в столичния квартал „Изток”. Домът им е изцяло проектиран по поръчка с помощта на интериорни дизайнери. Най-голямо внимание обаче е отделено на детската стая – място, създадено така, че Марко да се чувства уютно и спокойно. Ники и Петя не крият, че мечтаят за второ дете, този път момиче. Дори обмислят възможността да прибегнат до ин витро процедура, ако се наложи. Дойнов е на 53 години, но бащинството на тази възраст вече не е чак толкова необичайно, а жена му е значително по-млада от него и може без проблем да износи още едно бебе.

Интересен парадокс в живота на водещия е, че макар самият той да не успява да сбъдне детската си мечта да стане пилот, съдбата го среща с жена, чиято професия е била свързана точно с летенето. Като малък Ники прекарва часове на летището, гледайки самолетите с възхищение и мечтаейки някой ден да бъде в пилотската кабина. Дори кандидатства във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Долна Митрополия, но съдбата има други планове – математиката се оказва непреодолимо препятствие и той не е приет. След този неуспех животът го отвежда в съвсем различна посока.

Преди да намери мястото си в телевизията, Дойнов преминава през различни професии – бачка като общ работник, сервитьор и продавач. Тези години го изграждат, каляват характера му и го подготвят за бъдещето. Сега той има зад гърба си дългогодишен опит в телевизията и е сред най-разпознаваемите лица на българския ефир. Въпреки че кариерата му е впечатляваща, Ники смята, че най-голямото му постижение е семейството. „Нищо не може да се сравни с усещането да се прибереш у дома и да бъдеш посрещнат от хората, които обичаш”, категоричен е новинарят.