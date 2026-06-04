Не е солариум, не е масаж — VersaSpa PRO е нещо, което науката за грижата за кожата и спрей тенът чакаха https://hotarena.net/lubopitno/ne-e-solarium-ne-e-masazh-versaspa-pro-e-neshto-koeto-naukata-za-grizhata-za-kozhata-i-sprey-tenat-chakaha HotArena.net

Има продукти, при които маркетинговите твърдения изпреварват реалността. И има продукти, при които реалността изпреварва очакванията. VersaSpa PRO е от втория тип — кабина, която прави едновременно две напълно различни неща, и прави и двете по-добре от всяко друго устройство на пазара.

Нека започнем с фактите.

Две услуги. Едно устройство. Нулева конкуренция.

VersaSpa PRO е едновременно:

1. Единствената в света автоматизирана платформа за грижа за кожата чрез HVLP микро-мъгла — серуми за хидратация, стягане, възстановяване и баланс, нанасяни автоматично от глава до пети за под две минути.

2. Пълноценна кабина за автоматизирано спрей бронзиране — равномерен автобронзант от глава до пети, без ивици, без петна, с четири нюанса и четири нива на интензивност.

Двете услуги са технологично идентични по механизъм — HVLP дюзи, гласово насочване, комфортно изсушаване — но напълно независими по съдържание и целева аудитория. Клиент може да използва само едната, само другата, или комбинация.

УСЛУГА №1: Грижа за кожата — науката зад формулите

Грижата за кожата на цялото тяло е системно пренебрегвана в сравнение с грижата за лицето. Причините са практически — нанасянето на серуми е физически трудоемко и равномерното покритие е почти невъзможно при ръчно нанасяне.

VersaSpa PRO елиминира физическия проблем. Три HVLP (High Volume Low Pressure) дюзи нанасят разтвора като микро-мъгла върху цялото тяло за секунди. Равномерно, от глава до пети. По-малката частица означава по-голяма контактна повърхност с кожата и по-добро проникване на активните съставки.

Четирите WellFit серума:

HYDRATE използва Tri-Hydro BOOST COMPLEX™ с Triluronic Acid™ — ферментирали фракции на хиалуронова киселина с различни молекулни тегла за многопластова хидратация с доказан 24-часов ефект. Кожната бариера (stratum corneum) се поправя и функционира по-ефективно.

LIFT съдържа C-Lift Peptide Complex™ с Argireline® (acetyl hexapeptide-8) — пептид, намаляващ мускулното напрежение в кожата подобно на ботулинов токсин, но без инжекция; Sodium Mannose Phosphate — стимулира синтеза на колаген; Glaucine — активира микроциркулацията. Мимикрира ефекта на червена светлинна терапия.

RECOVER е базиран на Nitro+Mineral Complex™ — минерали и аминокиселини с незабавен охлаждащ ефект. Разработен за приложение след физическа активност, когато кожата е обезводнена и лишена от електролити.

BALANCE с Bio Glow Complex™ и пре- и постбиотични съставки поддържа кожния микробиом — при нарушен микробиом кожата губи защитната си бариера. BALANCE я възстановява.

Всички WellFit формули са 100% Vegan, Cruelty-Free, Paraben-Free, Non-Comedogenic. Процедурата отнема под две минути.

УСЛУГА №2: Автоматизиран спрей тен — без UV, без вредно слънце

Спрей бронзирането е втората напълно самостоятелна функция на VersaSpa PRO. За разлика от солариума, спрей тенът не използва UV лъчение — DHA (диxidроксиацетон) реагира с протеините на горния слой на кожата и развива естествен кафяв цвят за 2 до 3 часа. Пик на цвета в рамките на 24 часа. Тенът трае 5 до 10 дни.

Активните съставки — DHA и Erythrulose — са EcoCert сертифицирани (природен произход) и одобрени от FDA. Не навлизат по-дълбоко от горния слой на кожата.

Гамата Ultra Pro предлага четири нюанса:

Clear (Прозрачен) — без незабавен цветен ефект. Тенът се развива постепенно. Идеален за нови клиенти, чувствителна кожа и тези, предпочитащи деликатен резултат.

Malibu — топли кафяви нюанси с хладни виолетови подтонове. Незабавен козметичен цвят плюс DHA. 4 нива на интензивност. Най-популярният избор.

Monterey — топли кафяво-карамелени нюанси. Натурален средиземноморски тен.

Catalina — хладни нюанси с виолетов профил. Неутрализира жълтеникавите тонове. Дълбок островен ефект.

Процедурата е изцяло автоматизирана — гласово насочване, четири позиции, комфортно изсушаване след всяко разпръскване. Клиентът напуска напълно сух.

Безопасност и сертификация

WellFit серуми: 100% Vegan, Cruelty-Free, Paraben-Free, Non-Comedogenic

Бронзиращи разтвори: EcoCert DHA + Erythrulose, FDA одобрени, само горен слой на кожата

Петте патента гарантират качеството на процедурата при всяка сесия

Световен тренд, подкрепен от данни

Wellness индустрията в глобален мащаб се оценява на над 5.6 трилиона долара (Global Wellness Institute). Сегментът "skin wellness" расте с над 12% годишно. В тази рамка VersaSpa PRO е в авангарда — технологично защитена позиция, утвърдена в хиляди американски обекти и разширяваща се в Европа с ускорен темп. България е сред пионерите в региона.

Достъпно в България

Kiroff Beauty е единственият официален партньор на VersaSpa PRO за България.

https://beauty.kiroff.bg | +359 887 555 599 | [email protected]