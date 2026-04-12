Нова чалга: 60-годишният ерген Слави Трифонов пак възпя трудната любов

Слави Трифонов пак възпя трудната любов, малко преди 60-тия си юбилей. Във видеото на парчето „Огнеопасна” лидерът на „Има такъв народ”, който празнува рожден ден на 18 октомври, е с обичайната си визия – тъмни очила и черно кожено яке. Слави демонстрира добре познатата сурова физиономия и строг поглед, но изглежда по-слаб и видимо състарен.

„Най си хубава, като си ми бясна. Най си хубава, като полудееш. Затова обичам да те дразня. Нека малко да ме мразиш, но нарочно дразня. Най си хубава, като ме ревнуваш. Чудя се кога ли ще ме убиеш. Много ясно, ще ти дам причина. Да крещиш и да откачаш, да си моя – ненормална, точно като мен”, пее Слави в първи куплет.

В клипа руса дама с черни кожени боксерки, чизми и късо леопардово палто се кълчи предизвикателно пред гол манекен, облечен само с кожено яке. Докато Слави пее втори куплет, в който става дума за „блясък луд в очите” и „остри нокти, забити” право в сърцето, дамата вече е проснала манекена на легло и гъне тяло над него. В един момент тя се и надупва срещу камерата, а после демонстрира сложна хореография на пилон. Слави пък се плези, което е добре познато и от други негови клипове и сценични изяви. В „Огнеопасна” обаче шоуменът-политик показва и различни физиономии. Освен това той пуфти, а после сваля очилата и гледа лошо или може би просто неодобрително, когато блондинката пали манекена, а после вилнее с пожарогасител.

Музиката на „Огнеопасна” е на „Ку-ку бенд”, аранжиментът е на Евгени Димитров, текстът е на Ивайло Вълчев, а авторът на клипа е Валери Милев. „Песента я пея аз. Това е най-добрият вариант, чрез който аз и моят екип можем да ви накараме да се усмихвате и да се забавлявате. Така разбираме ние този бизнес. Приятно слушане и гледане!”, написа Слави във фейсбук, където представи клипа към „Огнеопасна”. Той отдавна е спрял коментарите под публикациите си в социалната мрежа, където споделя и свои лични политически и социални позиции, както и информация, свързана с „Има такъв народ”. Така че вероятно, за да научи мнението на меломаните за новото си парче, Слави е чел коментари под видеото, качено в Youtube. Те не са от най-възторжените.