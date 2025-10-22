Нови модели перуки Магама – естествена красота и увереност всеки ден https://hotarena.net/lubopitno/novi-modeli-peruki-magama-estestvena-krasota-i-uverenost-vseki-den HotArena.net

Върнете своята женственост и увереност с най-новата колекция перуки Магама, създадена специално за дами и хора, преминаващи през терапия или временна загуба на коса.

Новите 6 модела перуки са проектирани с внимание към детайла и максимален комфорт при носене. Всеки модел е вдъхновен от елегантността на съвременната жена – стилна, уверена и красива във всеки момент.

Естествен вид с биопротеинови фибри

Перуките Магама са изработени от висококачествени биопротеинови фибри, които излъчват напълно естествен блясък и движение, напомнящи истинска коса.

Материалът е изключително мек и не дразни кожата, което ги прави идеални дори за чувствителен скалп след химиотерапия.

Монофиламент за перфектно оформяне

Всяка перука съдържа монофиламентна основа, която позволява свободно разделяне на косата по средата или оформяне на бретон според личното желание. Тази конструкция създава реалистичен ефект на растеж от скалпа и гарантира максимален комфорт при носене през целия ден.

Лесна поддръжка и дълготраен ефект

Перуките Магама се поддържат със специални продукти за синтетични коси, които запазват формата, цвета и блясъка им за дълго време. Така получавате красива, подредена и естествена визия – без усилие.

Открий своя модел

Изберете сред шест нови, вдъхновяващи визии –

Сънсет, Тара, Дъст, Футура, Рейчи и Шел.

Всеки модел има свой собствен характер – от елегантни руси вълни до модерни прави линии и ефирни бретони.

Открий перуката, която подчертава твоята индивидуалност и върни сиянието в погледа си.

Перуките Магама – защото красотата никога не се губи, тя просто променя форма.

Виж всички модели в шоурума на Магама – София, ул. Дамян Груев 46

0898 777 740

magama-shop.com