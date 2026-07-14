Павел Поппандов с две награди за два месеца

Един от най-големите български актьори Павел Поппандов съвсем скоро бе удостоен със специална награда за цялостно творчество от третото издание на комедийния фестивал „Тодор Колев“, организиран от Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ - Шумен, пише България Днес.

„Е как да не съм щастлив, в последните два месеца ме награждават два пъти“, с усмивка споделя актьорът. 79-годишният Поппандов, който в последните години няма роли в театъра, но тук-таме се намират в киното, взима призове съвсем заслужено.

Само преди дни актьорът бе удостоен със специалната награда за цялостен принос в киното по време на Международния кинофестивал за ново европейско кино „Златната липа“ в Стара Загора. „Благодарен съм на всеки, който се сеща за мен, защото знам, че в момента има много актьори - млади, по-възрастни, и всеки гледа да оцелее. Радва ме, че не съм забравен“, казва Поппандов. Той сподели още, че работи от 16-годишна възраст и професията му на актьор изисква всяка роля да бъде покрита с житейска истина. Това му помага веднага да разпознава фалша и лъжата в публичното пространство.

„Веднага разпознавам тези, дето обичат да будалкат. Просто много съм видял и черно, и бяло и имам силна интуиция“, казва роденият на 18 септември актьор. Един от най-добрите му приятели бе Тодор Колев. Именно неговата награда взе той пак съвсем скоро. „С Тодор Колев имаме специална връзка. Двамата освен колеги бяхме и много добри приятели, много го харесвах“, казва Поппандов.

В различни етапи от живота си актьорите делят една и съща жена - актрисата Адриана Палюшева (тя е майка на актрисата Албена Колева - б.а.). Тя първо е съпруга на Тодор Колев-Адама, а след развода си с него се омъжва за Поппандов. Дарява го с дъщеричка Лили. Това не разваля отношенията между двамата, напротив - често семействата им си прекарват заедно почивките на морето. Тази година Павел Поппандов става на 80 години и е решил, ако е жив и здрав, да вдигне страхотен купон.

„Все пак до септември има време, но човек трябва да се радва на всеки един ден и да не ламти за много“, е философията на Поппандов.