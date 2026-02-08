Пазят „Ергенът” от „Капките”

Би Ти Ви пази своето риалити „Ергенът” от рейтинга на най-хитовото шоу на конкурентите от Нова тв – „Като две капки вода”. Това стана ясно миналата сряда, когато Би Ти Ви обяви, че любовното й предаване, на което залага надежди за най-голям успех този сезон, ще тръгне от 17 февруари – вторник.

Съобщението беше направено малко след като Нова тв официално потвърди новината на „Уикенд”, че „Капките” се завръща с нов 14-и сезон от 16 февруари. Тази година предаването за двойници ще се излъчва всеки понеделник, вместо в неделя, както миналата пролет. От Би Ти Ви явно чакаха това съобщение, за да позиционират „Ергенът” във вечер, в която няма да се конкурира с „Капките”, тъй като провалът в подобна конкуренция от сега е ясен. Затова в телевизията решиха, че „Ергенът” ще върви във вторник. Там имат и друго предаване, на което възлагат надежди този сезон – кулинарното „Моята кухня е номер едно”. То вероятно ще се конкурира за зрители с „Хелс Китчън” по Нова тв.