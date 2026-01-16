Политик заплашва Мис Силикон Жасмина Стоичкова с убийство

Мис Силикон Жасмина Стоичкова преживява истински кошмар, след като, по нейни думи, е започнала да получава сериозни заплахи за живота си.

Близък до моделката разкриват, че тя е силно разтревожена и от дни живее в постоянен страх, след като е била предупреждавана, че ще бъде отвлечена и убита.

Стоичкова е категорична, че зад зловещите послания стои бившият ѝ приятел. Именно познанството ѝ с него я кара да приема заплахите напълно сериозно и да не ги подценява като празни думи или опит за сплашване. Според хора от обкръжението ѝ тя е убедена, че ситуацията може да ескалира всеки момент.

От няколко дни брюнетката почти не излиза навън и избягва публични места. Ако се наложи да излезе навън - то ходи въоръжена. По думите на близките ѝ, тя се страхува да остане сама и е ограничила контактите си до тесен кръг хора, на които има пълно доверие. Напрежението около нея расте, а безсънието и тревожността вече се отразяват и на ежедневието ѝ.

За никого не е тайна, че Жасмина имаше връзка с политик на високо ниво. Неговата самоличност така и не стана ясна, но пък упорито се говореше, че връзката им е доста бурна. Неотдавна, преди около две години, силиконката бе нападната пред дома й от двама маскирани мъже. Още тогава тя подозираше, че въпросният политик стои зад покушението.

Въпреки сериозността на ситуацията, Жасмина все още не е дала интервюта и не е подала официална жалба в полицията. Причината, според запознати, е страхът ѝ, че въпросният мъж има връзки и че сигналът до органите на реда може да доведе до обратен ефект и да влоши положението.

Засега моделката запазва мълчание, но напрежението около нея продължава да расте, а притесненията за сигурността ѝ остават на преден план