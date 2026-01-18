Росен Цветков се разболял от стрес?

Росен Цветков трябва спешно да си запише час при ендокринолог, ако все още не се е консултирал с такъв специалист. Очите на новия водещ на „Тази сутрин” са подозрително изпъкнали, забелязват зрителите на Би Ти Ви. Той изглежда като човек, който страда от базедова болест.

Очите на Росен Цветков по природа са големи и изразителни, но по времето, в което беше репортер, не бяха изпъкнали, както сега. Това прави впечатление, когато човек се вгледа в лицето му сутрин по телевизията. Бившият новинар и актуален водещ на сутрешния блок на Би Ти Ви изглежда точно като човек, страдащ от базедова болест – слаб, леко нервен и притеснен, независимо, че пред камера се старае да се усмихва и да изглежда приветливо, както е редно за един тв водещ. Но най-важното са изпъкналите очи. Това е характерен симптом за повишена функция на щитовидната жлеза – когато този орган произвежда повече хормони, отколкото са необходими в тялото. Дали водещият наистина страда от базедова болест, или само така изглежда, няма как да знаем, ако сам не го разкрие, но във външния му вид се проявяват нейните симптоми.

Как може да се е разболял? Известно е, че това заболяване е автоимунно и се развива при системно излагане на силен стрес. Росен Цветков с години беше един от най-добрите български разследващи журналисти, за което е получавал и професионални награди. В репортерската си практика, преди да стане водещ, той редовно се буташе „между шамарите”, влизайки като репортер под прикритие във всевъзможни опасни схеми, включително купуване на гласове и търговия с органи. За такива неща се иска не само любов към професията, но и здрави нерви, а стресът няма как да се избегне. Явно с годините е повлиял на здравето на Росен Цветков. Не е изключено журналистът да се е разделил с репортерската работа за сметка на работата в студио именно за да се отърве от опасните ситуации, но с ежедневен сутрешен блок, който продължава близо 4 часа, също не е лесно. Сигурно е едно – ако не е ходил на лекар, водещият трябва спешно да си запише час и да си направи хормонални изследвания. Цветков спира да се занимава с разследвания през 2018 г. и от тогава не прави репортажи. Според негови колеги причината е сериозна заплаха за живота, която е получил във връзка със свой материал. Явно след този случай той решава да прекрати репортерската си кариера и става продуцент и редактор, а вече е водещ на сутрешния блок.

Сравнително наскоро се разчу, че от базедова болест страда поп звездата Миро. Неговите очи са изпъкнали по същия начин като на Росен. Той обаче ги крие с черни очила – моден аксесоар, който водещият на „Тази сутрин” не може да се позволи в студиото.