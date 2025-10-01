С благотворителна инициатива Parfium.bg отпразнува 16-и рожден ден Събраните 13 500 лева ще бъдат насочени към две благородни каузи https://hotarena.net/lubopitno/s-blagotvoritelna-iniciativa-parfiumbg-otpraznuva-16-i-rozhden-den HotArena.net

През август водещият онлайн магазин за парфюми и козметика Parfium.bg отбеляза своя 16-и рожден ден с благотворителна инициатива. В рамките на кампанията, за всяка направена поръчка на сайта беше даряван по 1 лев. Събраната сума от благородната проява е 13 500 лева. Средствата ще бъдат разпределени между две значими каузи. Финансова подкрепа ще получи младата танцьорка Илайда Хюсеинова. Част от сумата ще бъде заделена също за поддръжка на конна база

„Адгър“.

Дарението за Илайда Хюсеинова ще бъде предоставено чрез Фондация

„Димитър Бербатов“. То е своеобразно признание за нейните изключителни постижения. Илайда се превърна в символ на българския талант и упоритост като спечели шест световни титли по танци наведнъж.

Средствата от благотворителната кампания, предвидени за конна база „Адгър“, ще са насочени към осигуряване на необходимите грижи и поддръжка на конете, което ще подпомогне развитието на базата като място за спорт и връзка с природата.

„Кампанията показа, че когато бизнесът и клиентите обединят усилия, може да

се постигнат значими резултати. Благодарим на всички наши клиенти, защото

заедно доказахме, че пазаруването може да бъде и акт на подкрепа“, подчертаха

от Parfium.bg.

Компанията изтъкна, че социалната отговорност е важен елемент от нейната мисия и подобни благородни инициативи ще продължат да бъдат част от корпоративната ѝ стратегия.