С кауза и сърце: Мисис България Роксана Кирилова изкачи Монблан в подкрепа на болно момиче и с послание за човечност

Роксана Кирилова — носителка на титлата „Мисис България 2018“ и основател на Фондация „С любов към теб“, изкачи най-високия връх в Западна Европа — Монблан (4810 м), посветено на благородна кауза: подкрепа за едно смело момиче, което се бори с тежка диагноза.

„Това не беше просто лично предизвикателство. Това беше символ на надежда, солидарност и обич. Посветих изкачването на момиче, което всеки ден се изкачва по своята лична „планина“ – битката с болестта“, споделя Роксана.

Изкачването на Монблан е не само физическо изпитание, но и психическа борба с умората, страха и високата надморска височина. За Роксана обаче всяка стъпка е заредена със смисъл – мисълта за момичето и желанието ѝ да вдъхне вяра и сила както на него, така и на всички, които се сблъскват с подобни предизвикателства.

Изкачването на Монблан с кауза е пример за това как личната сила може да се превърне в сила за доброто. В свят, в който често липсва съпричастност, Фондация „С любов към теб“ напомня, че:

„Най-голямата ни сила е в добротата и смелостта на нашето сърце.“

Това мото не е просто послание — това е пътеводна светлина в работата на Роксана Кирилова.

С всяка кампания, всяка протегната ръка и всяка стъпка към върха тя доказва, че именно сърцето — изпълнено с любов, състрадание и воля — може да променя животи.

Роксана Кирилова е известна с ангажираността си към хуманитарни каузи, които подкрепя не само със средства, но и с личен пример.