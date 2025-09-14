Сърдити служители на НАП скъсаха нервите на Ирен Кривошиева

Ирен Кривошиева си скъса нервите в НАП, научи „Уикенд” от самата нея Актрисата висяла с часове на опашка, а служителите напрягали обстановката.

„Отидох в офиса в „Красна поляна”, за да си внеса здравните осигуровки, и останах страшно разочарована. Такова чакане и безобразно отношение към клиентите няма никъде другаде по света! Сърдити бирници масово хокаха и ругаеха гражданите, които им носеха паричките си. Явно работещите зад гишетата не бяха пили кафе или пък им беше криво по някаква друга причина”, сподели пред наш репортер звездата от „Хотел Централ” и „В името на народа”. След което допълни, че предпочита да си плаща задълженията на каса, защото преди време брала ядове с банков превод от телефона.