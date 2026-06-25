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Сестрата на Георги Парцалев му казвала, че е грозен

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HotArena.net
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Сестрата на Георги Парцалев му казвала, че е грозен

HotArena.net
133

 

Любимият на поколения българи Георги Парцалев си отиде от този свят само на 64 години, пише Ретро. Той продължи да живее в сърцата и спомените на хората.

Приживе актьорът е споделял смешна случка със сестра му Сийка, която била архитект по професия.

"Като бяхме деца, тя често ми натякваше, че съм грозен. Веднъж обаче двамата вървяхме по една улица в град Левски и ни срещат нейни познати.

Един от тях каза: "Това ли е брат ти, Сийке? Много си приличате...". Върнахме се вкъщи, сестра ми се огледа в огледалото и въздъхна: "Абе, знаеш ли, Жоро, ти не си толкова грозен..." От този ден сестра ми започна да ме харесва", разказвал актьорът и сякаш чуваме смеха му при тези думи.

 

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