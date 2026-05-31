Синът на Башар Рахал навърши 1 годинка

Синът на Башар Рахал – Анди, навърши 1 годинка на 25 май, а празникът се превърна в емоционален момент за цялото семейство. Компания на актьора в този специален ден правеха любимата му жена – младата актриса Любомира Башева, както и самият рожденик, който вече е безспорният любимец на семейството.

За Башар това е първи син след двете му пораснали дъщери от брака му с продуцентката Калина Рахал, която от години живее в САЩ. Макар че животът ги раздели, те запазиха добри отношения, а дъщерите на актьора поддържат постоянна връзка с него. Те са приели с огромна радост и появата на малкия си брат.

Новината, че артистът с ливански корени е станал баща отново на 51 години предизвика вълна от положителни реакции още миналата година. Негови колеги, приятели и фенове не скриха радостта си. Башар казва, че вече гледа на живота по различен начин. Ако преди години е бил погълнат от работа, пътувания и непрекъснато движение, то сега най-ценните мигове за него са с Любомира и Анди. „Сега ми е по-хубаво да бъда с любимите си хора. Купоните останаха в миналото!”, твърди актьорът. Хора от близкото му обкръжение разказват, че той не се отделя от сина си и с удоволствие поема всички бащински задължения – от разходките до приспиването.

Актьорът, когото зрителите свързват с чувство за хумор, артистичен темперамент и бохемски дух, днес показва една много по- зряла страна от характера си. Той споделя, че телефонът му е прегрял от поздравления покрай първия рожден ден на Анди. Освен приятелите и колегите му, специални пожелания дошли и от двете му дъщери в Америка, които много се вълнували заради празника на малкия си брат. Момичетата се разбират прекрасно и с Любомира Башева. Тя е на 29 години, но възрастовата разлика с Башар за нея не е смущаваща.

Рахал признава, че късното бащинство го е променило. „Изживявам всичко по различен начин. Гледам го как расте, как се усмихва... Това ме кара да се чувствам по-жив от всякога”, споделя актьорът.

За разлика от периода, когато дъщерите му били малки и кариерата му била в изключително динамичен етап, сега той имал желание да попива всеки миг. Присъствал и на раждането на Анди, дори лично прерязал пъпната връв – преживяване, което определя като едно от най-силните в живота си. „Най-важното е да бъде добър човек!”, казва артистът, когато говори за възпитанието на наследника си. Според него ценностите, уважението към хората и способността да обичаш са далеч по-важни от славата и успеха. Точно тази философия се опитва да предаде и на децата си.

Рахал неведнъж е говорил и за трудните години, когато е живял в САЩ с бившата си съпруга – период, в който мечтата за Холивуд се оказала далеч по-недостижима, отколкото изглеждала първоначално. Имало моменти на съмнения, липса на работа и несигурност, но именно те го направили по-силен. „Когато си далеч от дома и нямаш работа, започваш да се питаш дали си достатъчно добър, но това е част от професията. Тя ни прави по-чувствителни”, споделял е Башар.

Преди връзката си с Любомира, той имаше бурна любов с Райна Караянева – актриса, модел и водеща на „Ергенът: Любов в рая”. След раздялата им тя намери щастието си до д-р Стефан Церовски, от когото има дете, а днес води живот, далеч от светския шум.

Самият Башар също изглежда променен. „Надявам се никога да не губя оптимизма си и да продължавам да правя това, което харесвам. Когато обичаш това, с което се занимаваш, възрастта няма значение”, казва той. Вероятно точно този оптимизъм е причината толкова много хора да продължават да го харесват.