Синът на Камелия проговори английски покрай бавачките-филипинки

Баян, синът на Камелия, проговорил английски език покрай бавачките-филипинки, които се грижат за него и сестра му Касия. С това се похвали майка им наскоро.

Баян, който в началото на март ще празнува 3-тия си рожден ден, вече знаел няколко думи на английски език, като умело ги използвал в общуването си с двете филипинки. В дома на Камелия те говорели английски, който е официален език във Филипините заедно с филипинския. Така че Баян неминуемо учел нови думи. Родителите му също опреснявали знанията си по английски. Те били много доволни от работата на филипинките. Освен старателни и грижовни към децата, жените са и добри учителки по английски език.

Камелия иска да научи децата си да са човечни, да са отговорни към себе си и да слушат вътрешния си глас. Певицата желае синът и дъщеря й да могат да се заявяват, без да пречат и да се налагат. „Да си притеснителен не е предимство, но не и да си нахален”, казвала е Камелия, изтъквайки, че тъкмо на тези тънкости иска да научи децата си.