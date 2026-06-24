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Синът на Мира Радева се ожени в гората

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Синът на Мира Радева се ожени в гората

HotArena.net
266

"Снаха ми е слънчев човек. Щастлива съм, че мога да я нарека своя дъщеря." 

С тези радостни думи социоложката Мира Радева описа красивата Теодора, която в събота каза "да" на сина й Михаил-Богдан. Двойката се венча в приказната местност Орлово гнездо под връх Мусала в близост до село Бели Искър.

На церемонията булката се появява с изчистен бял тоалет, с ръкави падащи ефирно на раменете. Женихът от своя страна не избира традиционен костюм, а залага на риза и панталон в светлата гама, пише България Днес.

В менюто има изобилие, а главен инспектор по вкуса, разбира се, е любимата свекърва. 

 

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