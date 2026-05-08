Синем Кобал открила в Кенан своята родна душа

Aктьорите Синем Кобал (Су от „Малки тайни") и Кенан Имирзалъолу („Езел", „До последен дъх", „Справедливостта на Кара") са сред най-образцовите светски двойки на Босфора, пише Супер магазин.

Звездите, които се ожениха през 2016 г. и имат две дъщери - на име Лалин (5 г.) и Лейля (3 г.), често получават похвали за щастливия си брак. Миналата седмица Синем, която от дълго време - е далеч от екраните и е посветила почти изцяло времето си на дъщерите си, бе гост в известно тв предаване и говори открито за личния си живот и любовта им с Имирзалъолу.

С голямо вълнение актрисата разказа за моментите, в които за пръв път е срещнала съпруга си и как е започнала връзката им. Кобал сподели подробности и относно предложението за брак от съпруга й: „Един ден той ми каза “Влюбен съм в теб" и точно след една година ми предложи да се оженим. Да намериш човека, когото можеш да наречеш своя сродна душа, е наистина голям късмет", разкрива още актрисата.

По думите й съвместният им живот е още по-смислен след раждането на дъщерите им, а, когато тя станала майка, гледната й точка за всичко се променила.

„Спечелих толкова много от майчинството - казва още актрисата. - Не мисля, че съм загубила нещо. Първото ми голямо притеснение и тревожност - бяха заради мисълта, как ще се грижа за две деца. В майчинството има магия и никога не можеш да разделиш децата си.”