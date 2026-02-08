След ужасяващите изтезания над животни – Веселин Плачков прегърна своето ново „бебе“

Актьорът Веселин Плачков заряза Мариана Попова и стана фермер в пустошта. Екранният дякон Левски е пуснал коса и брада, с които е замязал на Исус, надянал е селската ватенка и изражда кончета и агнета в ранчо край Велинград. Плачков е там още от началото на януари и усърдно работи, като храни животните и дори чисти кошарите и конюшните.

Киро Християнина от „Пътят на честа” отдавна мечтае за живот в провинцията и с половинката си Мариана преди няколко години си купиха къща в пернишкото село Кладница. А овцете и конете, които гледа, не са негови, а на негов приятел, научи „Уикенд”. Фермата е собственост на Димитър Йорданов, който иска да я превърне в екокурорт с езда и настаняване в прабългарски юрти и дори индиански типита. Кич, но някои му се радват. Шефът използва любимецът на спорния режисьор Максим Генчев като работно магаре, а и за безплатна реклама.

Най-голямата радост за Плачков била, когато се роди конче или агне, похвали се самият той. А в началото на годината във фермата се появили много нови попълнения. Веско сподели снимки с малко агне и мъжко жребче, за които любителите на четириногите се разнежиха като за човешки бебета. „Имаме си бебе! Момчето Терес. Аз наистина съм благодарен! 2026 г. започна ударно за мен! Правим нещо изключително, стискайте ми палци! Далеч от суетата с грижа за душата!”, каза актьорът.

Плевенчанинът е известен с буйния си нрав и преди няколко години в къщата на „ВИП Брадър” избухна срещу гримьора Кулагин с думите: „Урод, боклук човешки, екскремент, свиня долна”. За животните във фермата на авера си обаче той е благ като добрия пастир. Плачков поясни пред последователите си, че жребчето Терес е от американската петниста порода Апалуза, която е създадена от индианците Нез Персе в средата на ХVІІІ в. от конете, които испанските конквистадори довели със себе си и впоследствие одивяват – т.нар. мустанги.

Актьорът, който се прави на голям животновъд с чужди животни, все пак се радва на физическата си активност във фермата. Миналото лято той се потроши, като падна на равно място и си счупи крака. Тогава дори бе принуден да седне в инвалидна количка. Плачков не сподели дали е бил наквасен при инцидента, но колеги и почитатели често го виждат с кенче бира и дори се шегуват зад гърба му, че то е като естествено продължение на ръката му.