Столичната гримьорка Деяна Кръстева с остри думи срещу майките звезди

В последните часове социалните мрежи пламнаха – Деяна Кръстева, известна със своята директност и безкомпромисен подход в гримирането на българските звезди, отправи куражливо послание към „звездите, които не виждат децата си“ и ги нарече „прости“ и „малоумни“.

Инстаграм сторитата и се превърнаха в истински публичен детектор, където всички заговориха, че те се отнасят за Светлана Василева — модел, майка на четири деца и реалити героиня.

Съкрушена, но несломена, Светлана само преди месеци изнесе драмата си пред камерата на „Hell’s Kitchen“.

Деяна Кръстева, утвърден столичен гримьор, буквално взриви социалните мрежи с две сторита – откровено пронизителни и без никакъв филтър. В едното написва:

“Гледайте си децата, никое дете не заслужава тъга и нещастие, нито е виновно, за това, че сте прости…”

> “…махайте телефона, квo сте за били като зомбита и лишавате детето от внимание…”

“Малоумници прoсти… заслужавате да сте нещастни цял живот!”

Няма как да не се сетим за Светлана Василева — бивша „Мис Плеймейт“, известен модeл и лице в „Hell’s Kitchen“, майка на четири деца и централна фигура в няколко публични семейни драми. Деяна не споменава име, но съдейки по местата, които и двете обичат да посещават е повече от ясно, коя е жената направила лошо впечатление на Кръстева.

Двете дами са публични личности, известни с любовта си към скъпите и луксозни локации в столицата. Имат ли предистория сторитата на Деяна все още не е ясно.