Таня Стойчева с най-личното си признание досега: Не мечтая за перфектен живот

Какво ли се крие зад тези думи? Това се питат последователите на Таня Стойчева, след като красивата пловдивчанка публикува необичайно откровен пост в социалните мрежи. Бизнесдамата, която през годините се наложи и като успешен организатор на конкурси за красота, рядко допуска хората до личния си свят, но този път сякаш леко открехна вратата към него.

Дали думите ѝ са провокирани от конкретен човек или събитие, остава загадка. Явно нещо силно вълнува красавицата и тя е решила да го сподели със своите последователи, без обаче да навлиза в подробности. Както винаги, Таня Стойчева пази личния си живот далеч от любопитните погледи и не разкрива повече, отколкото смята за необходимо. Затова и този път написаното оставя повече въпроси, отколкото отговори, а личността ѝ отново остава обвита в мистерия.

Ето какво написа тя:

„Всеки има своя версия за мен. През годините съм чела какви ли не истории – едни са ме разсмивали, други са ме изненадвали, а трети нямат нищо общо с човека, който съм.

Истината е, че зад снимките, светлините и публичните изяви има един много по-обикновен свят. Свят, в който истинското щастие не се измерва с аплодисменти, а с малките моменти, които често остават незабелязани.

Напоследък все повече се улавям, че се усмихвам на съвсем простички неща – когато видя млади хора, които се смеят от сърце, семейства, които се разхождат заедно, деца, които играят безгрижно, или възрастни хора, които вървят хванати за ръка. Тези мигове ми напомнят, че животът е много повече от шум, заглавия и снимки.

Всеки ден ни дава избор – дали да търсим поводи за недоволство, или да забелязваме красивото около нас. Аз избирам второто. Избирам да се радвам на изгрева, на една дълга разходка, на добрата дума, на усмивката на непознат човек и на усещането, че колкото повече благодарност носиш в себе си, толкова по-красив става светът.

Може би това е най-малко известното нещо за мен. Не мечтая за перфектен живот – мечтая просто да не спирам да виждам красотата в обикновените дни. Защото именно те остават най-дълго в сърцето.“