Тоби готви по 13 часа на ден

Шеф Тоби Димова отбеляза подобаващо рождения ден на щерка си. Звездата от „Хелс Китчън” и „Мастър шеф” направи голям купон в заведение.

„На 14 септември Елия навърши 8 години. По този повод събрахме нейните приятели на парти и стана голяма веселба. На следващия ден заведох дъщеря ми в Испанското училище, където през новата учебна година ще е втори клас. Много добро дете е, ходи с удоволствие в клас, а и вкъщи заляга над учебниците”, сподели пред наш репортер топ кулинарката. И допълни, че през октомври ще започне да спортува активно. Преди това нямало как, защото до края на септември щяла да готви ежедневно от 10 до 23 часа в ресторант „Jardin” на столичната ул. „Оборище”. Там работела в тандем с шеф Антонио Иванов.