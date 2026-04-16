Веселин Маринов на тениски за абитуриенти

Веселин Маринов и други звезди грейнаха на тениски за абитуриенти, а целта е благотворителна. Графа, Деси Слава, група "Остава", графити артистът Насимо и други участват в инициативата с добро сърце, пише Телеграф.

Идеята е парите от тези тениски да отидат за стипендии на първокурсници без родители. Каузата се нарича "С тениски на бала", а от тази година прераства в движение. Всяка тениска струва 20 евро. Използват се проекти на самите изпълнители, които са се съгласили да ги предоставят на каузата.

 

 

Още от Любопитно

