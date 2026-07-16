Вежди готов с портрет на Лили до края на годината

„Като студент в Художествената академия всяко лято ходех на бригада в родното село на Лили Иванова - Никюп, което днес се назовава Бисерци, много близо до Кубрат. И там събирахме домати. Аз, разбира се, знаех коя е Лили Иванова, а тя не подозираше въобще кой съм аз!“ Това разказа за „България Днес“ през смях скулпторът Вежди Рашидов.

Творецът споделя още, че вече се е захванал да прави скулптурен портрет на голямата ни естрадна звезда: „Който портрет се надявам да е готов в края на годината. Иска ми се да стане много хубав. Обичам я Лили! Възхищавам се на духа й, на характера й, на куража й, на таланта й! Затова се старая много, искам всички тези черти от характера и харизмата й да личат през творбата ми“, откровен е още бившият министър на културата.

По негови думи той се запознал с Лили Иванова за първи път на един неин концерт през 1977 г.

„После пак съм се запознавал с нея, защото тя не ме помнеше, и след години, когато се сприятелихме, като й разказах за първата ни среща - тя, разбира се, въобще не си я спомняше, за разлика от мен“, пак през смях споделя скулпторът. Той си има обаче обяснение за това: „Лили Иванова е легенда жена, не от днес, не от вчера, а от десетилетия. И знаете ли - според мен всички я обичаме заради гласа, духа и характера й“, убеден е още Вежди Рашидов.

Той обаче пази топли спомени от родното селце на естрадната прима. Свързва го с младостта си, с веселието и закачките с момичетата от бригадата, с много работа, с много смях, но и с една баба от селото.

„Всеки ден, като се връщахме от полето, я срещахме тази баба. Тя беше много, много стара и все ни питаше: „Момчета, какво правите?“. И ние дружно отговаряхме: „Ние сме художници, бабо!“. „И тя пак: „Е, хубаво, че рисувате! Ама какво работите?“. Много сладка баба и я запомних за цял живот. Думите й оставиха силен отпечатък в съзнанието ми, щом я помня и ви разказвам за нея сега, когато аз вече съм в старостта, значи наистина силно ме е впечатлила“, с умиление разказва творецът.