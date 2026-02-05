Явор Божанков подкара спортно БМВ. За две години депутатът смени 2 коли за 300 бона https://hotarena.net/lubopitno/yavor-bozhankov-podkara-sportno-bmv-za-dve-godini-deputatat-smeni-2-koli-za-300-bona HotArena.net

Явор Божанков сменя луксозните коли като носни кърпички. Горнооряховецът, чието депутатско бъдеще в ППДБ виси на косъм заради скандала му с председателя на "Промяната" Асен Василев, от известно време натиска педала на червено спортно БМВ, видяха фоторепортерите на ПИК.

Божанков, който от началото на кариерата си като народен представител обиколи няколко партии, а сега е на път да смени ПП с "Демократична България", паркира новото си бижу на служебния паркинг пред Партийния дом.

"Любимецът" на Асен Василев е единственият депутат, който притежава подобно спортно бижу, заради което предизвиква завистливите погледи на

колегите си, любителите на високите скорости. Точният модел е ВМW 4 Z M40i Roadster и според познавачи струва около 130 хиляди лева.

До не много отдавна депутатът от ППДБ събираше погледите с лъскав джип “Jaguar” в цвят бордо. Тогава отново папараците на ПИК го изловиха да се суети около британския автомобил, като наша справка показа, че той е изцяло електрически и цената му за чисто нов започва от 179 хиляди лева, без допълнителните екстри.

Безспорно обаче най-екстравагантното превозно средство, с което Явор Божанков е идвал на работа в Народното събрание, е ховър борд-умен скейтборд на едно колело, украсен с мотиви от детската анимация "Неllo Kittу".