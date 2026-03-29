Йоана на Елвиса оплю Мартина

Йоана Илиева не спести критики към „колежката” й Мартина от „Ергенът” и откровено сподели защо не я харесва.

По думите й, всичко опира до отношението към хората – нещо, което тя смята за основополагащо. Йоана подчертава, че няма как да уважава жена, която дори не проявява елементарно възпитание като един обикновен поздрав. Това за нея е ясен показател за липса на базова култура и уважение към околните.

„В надкаст каза, че не харесваш Мартина. Защо?” – попита последовател на Йоана. „Върнете сезон 4 и ще разберете. За мен отношението към хората е основно, няма как да уважавам жена, която няма елементарното отношение да поздрави. И честно казано намирам за странно да бъда упреквана как съм се запознала с Мартин в заведение, от жена, която самата е била танцьорка в такова. А вдъхновението й от една известна певица е нещо, което е видно и без коментар, мисля че от там идват повечето противоречия… Но „не харесвам” е силно казано. Тя просто не е личност, която има каквото и да е значение в живота ми” – написа настоящата половинка на Мартин Елвиса.