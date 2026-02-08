Последни
Юксел Кадриев яхна китайска електричка за 50 бона

Юксел Кадриев шпори нов електромобил, видя репортер на „Уикенд“, който засече известния журналист от Би Ти Ви докато се прибира след работа. Колата е малка, модерна и струва около 50 000 лева. Юксел не е заложил на някоя известна марка, а на китайско производство. Кадриев се е спрял на електричка не защото много иска да опазва околната среда, а заради безплатното паркиране в синя и зелена зона в центъра на София.

 

Той е купил колата чисто нова и най-вероятно е на изплащане. Новинарят живее в апартамента на приятелката си Венцислава Велкова, който явно е близо до предишното общинско жилище на Юксел в квартал „Борово”, защото го засякохме да се придвижва по бул „Бъкстон”. Звездата на Би Ти Ви кротко стоеше  в трафика и чакаше колите да потеглят. Юки едвам се събира в малката електричка и главата му почти опира в тавана. Возилото е решено в актуалния свят мента.

Кадриев случи на заможно гадже със собствен бизнес. По данни от Търговския регистър на 16 юли 2025 г. красивата Венцислава е регистрирала собствена фирма с името „VENEE" , оформена като еднолично дружество с ограничена отговорност и със седалище в София. На хартия дейността й е производство и търговия с дрехи, импорт-експорт, дейности в социалните мрежи и всякаква друга незабранена от закона активност. На практика обаче брюнетката е заложила на едно - корсетите. Венцислава вече има онлайн бутик, макар и без сайт, без физически магазин и без обявени цени. Брандът носи името VENEE и се развива изцяло в социалните мрежи. До неотдавна в колекцията присъстваха само два модела - черни, силно вталени корсети с гръмките имена „Париж” и „Казабланка”, изработени, по нейни думи, от висококачествени материали с фина дубайска дантела. И двата модела се предлагаха само в размери 36, 38 и 40 - тоест за фини и слаби дами. Сега обаче Венцислава разшири асортимента. Новата й миниколекция включва същите корсети, но този път и в синьо, и зелено. Отново - ръчно ушити, отново - лимитирани в по три размера от модел. Поръчките се правят единствено с лично съобщение. На запитванията учтиво отговаря самата Венцислава, тъй като към момента няма данни фирмата да има наети служители. Новата линия корсети са на цена от 80 евро и са с връзки на гърба и могат да се регулират. За лице на марката младата дама логично е избрала... себе си. На кадрите тя позира с прибрана коса, за да изпъкват корсетите и стройната й фигура.

Брюнетката тепърва прохожда в модния бизнес, но ентусиазъм очевидно не й липсва. И подкрепа - също. Юксел Кадриев не пропуска да хареса всяка публикация на любимата си и активно рекламира начинанието в личния си профил. „Момчета, Венцислава има нещо много специално за вашите дами“, написа наскоро новинарят, публикувайки снимка на половинката си, облечена в корсет.

