Защо някои удължения за коса изглеждат евтино, а други – напълно естествено? https://hotarena.net/lubopitno/zashto-nyakoi-udalzheniya-za-kosa-izglezhdat-evtino-a-drugi-napalno-estestveno HotArena.net

Един от най-честите въпроси, които чуваме в салон Магама, е: „Ще личи ли, че съм с удължения?“

Нашият отговор винаги е един и същ – не, когато са поставени правилно.

Красивото удължаване не трябва да привлича внимание с това, че носите допълнителна коса. То трябва да изглежда така, сякаш това винаги е била вашата коса. За съжаление, не винаги резултатът е такъв. Ето кои са най-честите грешки, които правят удълженията да изглеждат неестествено.

1. Прекалено дебели редове

При поставянето на треси една от най-честите грешки е изграждането на прекалено дебел ред. Вместо да следва естествената форма на главата, той започва да изпъква и създава видима неравност, която личи особено когато косата е права или вързана.

Много дами се опитват да прикрият този обем у дома, като оформят косата с преса на т.нар. „вафлички“ в корена. Това временно повдига естествената коса и скрива реда, но не решава проблема. Когато тресата е поставена професионално, подобни трикове изобщо не са необходими.

2. Използва се коса с единична плътност

На пръв поглед косата изглежда дълга, но краищата са тънки, прозрачни и неравномерни. Вместо красива и плътна прическа, се получава ефект на оредяла коса, която изглежда „проскубана“. Истинската красота е в плътните краища. Именно те правят прическата завършена и естествена.

3. Неподходящи стикери

При стикерите изборът на правилния тип стикери също е от огромно значение. Обикновените стикери често оставят видима права линия в корена. Много по-естествен резултат се получава със стикери с косъмчета отгоре, които прикриват мястото на закрепване и се сливат много по-добре с естествената коса. Понякога именно тези малки детайли правят голямата разлика.

4. Само един ред треса за дължина

Това е една от най-честите грешки. Поставя се един ред единствено за удължаване, без да се изгради плътност. В резултат горната част остава обемна, а дългите краища изглеждат прекалено тънки и без форма. Получава се силен контраст, който разваля цялостната визия.

Красивата коса не е само въпрос на сантиметри. Тя трябва да има баланс, плътност и правилен силует.

5. Неправилно подбран цвят

Естествената коса никога не е само в един нюанс. Затова професионалното удължаване почти винаги включва комбинация от няколко цвята. Именно това създава естественото преливане, светлина и дълбочина.

6. Избран е неподходящият метод

Не всяка коса е подходяща за треси. При по-фина, къса или силно изтощена коса често препоръчваме кератинови кичури или друга техника, която ще даде по-естествен и красив резултат.

Затова консултацията винаги е първата и най-важна стъпка. Красивото удължаване не трябва да се забелязва Истински добрата работа не кара хората да кажат: "Колко хубави удължения имаш!", а винаги питат: "Колко красива ти е косата! Как го постигна?"

Това е разликата между просто поставени удължения и професионално създадена трансформация.

В Магама вярваме, че красивата коса започва с правилния метод, качествените удължения и вниманието към всеки детайл. Защото най-доброто удължаване на коса е това, което никой не може да разпознае.