Жоро Тошев се върна в Би Ти Ви

Малко повече от два месеца, след като официално се раздели с Би Ти Ви, Георги Тошев се завърна тихомълком на старото си работно място. Предаването „Преди обед”, което той уж напусна в началото на октомври, излъчи преди дни негов репортаж за популярния „Цирк дю Солей”, забеляза репортер на „Уикенд”. Журналистът не се показа пред камерата, чуваше се само гласът му, но нищо чудно скоро официално да обявят неговото завръщане в телевизията.

Репортажът на Тошев в „Преди обед” беше доста дълъг – точно както той традиционно ги правеше, преди в студиото на предаването на влезе вече бившата му водеща Венета Райкова. На практика това беше малко филмче за „Цирк дю Солей”, който планира да изнесе няколко представления в България идната пролет. Дали е било платен репортаж преди гостуването на формацията у нас, не стана ясно, но е факт, че с него бившият творчески директор на „Преди обед” направи неформално завръщане на старото си работно място. Към момента той не фигурира официално в екипа на предаването, нито е част от телевизията. Но фактите са факти – Би Ти Ви излъчи репортажа му, въпреки че уж беше спряла да работи с него.

Възможно е Тошев да е предоставил работата си на „Преди обед” като външен автор, който няма трудов договор с телевизията. При всички положения това е знак, че сътрудничеството му с Би Ти Ви е възобновено. В същото време журналистът сподели през социалните мрежи, че работи върху няколко нови проекта заедно с популярния в арт средите фотограф, оператор и режисьор Стефан Н. Щерев. Двамата пътуваха заедно зад граница – първо в Европа, а после – в Япония, за да снимат документални филми. Малко след като излъчиха репортажа за „Цирк дю Солей”, журналистът се похвали със снимки с родната звезда в Холивуд – Мария Бакалова. Той съобщи за нов проект, който започва, очевидно с нея. Възможно е да снима документален филм за актрисата, по-слабо вероятно е планира да прескочи към художествените проекти. „В Мария живеят толкова различни жени – смях, дълбочина, любопитство, свобода. С нея приятелството е приключение, а всяка среща – малък празник, който остава дълго след края. Среднощна София, безкрайни истории и нов проект в движение... Мария е празник!”, написа Тошев в социалните мрежи. Дни след тази среща той направи „включване” в социалните мрежи от Виена. При толкова много проекти той все пак има нужда от платформа, на която да ги рекламира, за да достигнат до широката публика. Би Ти Ви досега играеше перфектна роля в това отношение. Едва ли би се лишил от възможността да се завърне там. Кога обаче това ще стане официално, времето ще покаже.