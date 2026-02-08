Жоро Тошев смени телевизията с театър

Жоро Тошев сменя телевизията с театър, научи „Уикенд”. 4 месеца след като напусна Би Ти Ви, бившият продуцент на „Преди обед” започва работа в Пазарджишния театър. Той ще се занимава с международното сътрудничество на културната институция, съобщиха оттам в сряда.

„За нас е истинска чест и повод за гордост да споделим, че към екипа на ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик се присъединява Георги Тошев.

Той ще заеме позицията „Експерт, международно сътрудничество“. За театъра ни е изключително признание да привлечем утвърдено и авторитетно име – журналист, писател и продуцент с дългогодишен професионален опит и безспорен принос към българската култура.” Това се казва в официалното съобщение на Пазарджишния театър, разпространено в социалните мрежи. Ден по-рано оттам съобщиха, че са сключили договор и с Владимир Люцканов, който години наред управляваше Младежкия театър в София. Ако това е лесно обяснимо предвид опита на актьора, който има и много спектакли като режисьор, то назначението на Жоро Тошев е изненадващ ход на новия директор – Димитър Баненкин. Дипломиран актьор с дълъг опит на сцена и пред камера, той явно има артистичен подход и в управлението на културната институция.

Жоро Тошев досега не е работил в театър, а целият му трудов опит е свързан с журналистиката, включително неговите книги и документални филми. Той обаче открай време е известен в арт средите като запален театрален зрител, който има и много приятели-актьори. Освен това се е пробвал в театъра като дете и младеж, така че има известен опит и на сцена. Благодарение на годините работа в различни държави и с различни институции най-вероятно е натрупал контакти, които ще му бъдат полезни и в работата като експерт по международното сътрудничество на Пазарджишния театър.

„Надявам се да помогна с контакти и опит, за да направя неговите актьори, режисьори и спектакли по-видими по фестивали у нас и в чужбина!

Разбира се, работата ми там няма да попречи на моите филмови и телевизионни проекти, а ще ги допълва!”, коментира бившият телевизионер. Не е съвсем ясно дали досега в театъра в Пазарджик е имало „Експерт, международно сътрудничество”, или длъжността е създадена специално за Тошев, но явно директорът Баненкин има сериозна амбиция да изнесе зад граница изкуството, което се създава на управляваните от него сцени.

Бърз преглед на трупата показва и доста други свежи попълнения, този път – в актьорския състав. В него влизат много лица, познати от популярни продукции в киното и телевизията. Сред тях са Диана Любенова, Силвия Петкова, Деси Бакърджиева, Антоан Петров-Анди, инфлуенсърът Борислав Вълов (Ей Бо), Кирил Ефремов и др.

Тошев се раздели с Би Ти Ви в началото на октомври миналата година след скандал заради тогавашната водеща Венета Райкова. Продуцентът категорично се разграничи от нея, обявявайки, че работата й не отговаря на неговите професионални стандарти. Малко след него Венета също си тръгна. Оттогава досега журналистът е пускал свои материали в предаването, но само по изключение и то неща, свързани със специални договори с телевизията. Въпреки това обаче феновете му се надяват, че скоро ще го видят отново на малък екран. В едно интервю Тошев се зарече, че рано или късно ще стане шеф на голяма телевизия.