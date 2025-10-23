Последни
Зуека продава картините си за 800 евро

Васил Василев-Зуека днес живее съвсем различен живот, пише Ретро. След като се оттегли от телевизията и се установи в Испания, той се посвети изцяло на рисуването, което сега е неговият основен поминък.

Платната му се продават на далеч по-скромни суми от очакваното - между 600 и 800 евро за оригинал. Това е ниска сума за авторски живописни произведения, особено когато зад тях стои човек с име и биография като неговата.

Според някои ценовата му политика е умишлена. Той не търси забогатяване, а цели картините му да стигат до повече хора. Под всяка негова публикация валят десетки коментари и запитвания от почитатели, които искат да притежават поне едно негово платно. 
 

