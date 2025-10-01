Зуека с изложба в Рим

Изложба на Васил Василев-Зуека беше открита на 22 септември в галерия "България" на Българския културен институт в Рим, Италия. Експозицията е тематична с абстрактни платна на клоуни.

Зуека е пътувал от Испания, където живее то няколко години, до Рим, за да представи творбите си. Той бе облечен в клоунски гащеризон. На снимките позира с Александрина Валенти, която е художник, фотограф, графичен дизайнер и поетеса. Комикът се оказа и даровит художник, а картините му се харчат като топъл хляб и са в колекциите на много ценители и галеристи.

Зуека призна, че не смята да се връща в България, защото предпочита да живее на едно по-спокойно място, пише Галерия.