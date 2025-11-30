Башар Рахал БЕСЕН: Писна ми да се боря с количката и абсурдните тротоари, потънали в боклук! Актьорът се оплака от боклука и шума в центъра на столицата https://hotarena.net/pod-pricel/bashar-rahal-besen-pisna-mi-da-se-borya-s-kolichkata-i-absurdnite-trotoari-potanali-v-bokluk HotArena.net

Актьорът и продуцент Башар Рахал, който преди половин година стана баща за трети път на малкия Анди, изля недоволството си в социалните мрежи с емоционален и гневен пост. Проблемите, които го възмущават, са познати на почти всеки софиянец: боклук по улиците, недоизпипани ремонти.

„Писна ми да се боря с бебешката количка и абсурдните тротоари, потънали в боклук. Улицата, на която живея, не е ремонтирана изцяло от близо 50 години. Всичко е потънало в боклук, кал, шум, но иначе улицата ми вече е „синя зона”! Та се чудя, къде отиват тези пари?”, написа водещият на „ВИП Брадър” и приложи снимки за илюстрация на проблема.

Рахал добави още: „Трамваите сутрин в 5 часа между „Гешов” и „Пирогов” са по-шумни от всякога, но уж се направи ремонт на цялото трасе, за да бъде всичко „по-тихо”. Не! Не е по-тихо. Не е по-чисто! Не е по-оправено! Става все по-зле!” Накрая артистът задава въпрос: „Абсурдно е да искаш чист въздух в един от най-замърсените градове в Европа и да слагаш цена за паркинг на електрически автомобили. Къде е стимулът да си смениш колата?! Наистина не разбирам!”

Гневният пост рязко контрастира с иначе спокойния и щастлив период, който Башар преживява. Преди месец той отпразнува своя 51-ви рожден ден - тихо, в семейна обстановка и далеч от светските шумотевици. Вместо големи партита, каквито е правил преди, този път актьорът избра уютната атмосфера на дома си. Компания му правеха любимата жена – актрисата Любомира Башева, и най-новият член на семейството - бебето Анди. Това е първият син на артиста след двете пораснали дъщери от предишния му брак с продуцентката Калина, която от години живее в САЩ.

Новината за раждането на Анди преди 6 месеца донесе вълна от положителни реакции. Мнозина отбелязаха, че Башар изглежда по-енергичен и жизнен от всякога. На 51 той продължава да впечатлява с харизмата и характерната си усмивка, която сякаш не се е променила от началото на кариерата му. „Сега ми е по-хубаво да бъда с любимите си хора. Купоните могат да почакат”, признава той.

Иначе телефонът му прегрял от поздравления – от колеги, приятели, фенове, а също и двете му дъщери от САЩ, които редовно поддържат връзка с баща си. Любопитното е, че момичетата се разбират чудесно с новата му половинка, която, макар и по-млада, се вписва естествено в тяхното семейство. Снимките, които Башева споделя с малкия Анди, говорят за хармония и сплотеност.

Рахал признава, че бащинството в по-зряла възраст го е променило. „Изживявам всичко по-съзнателно. Гледам го как расте, как се усмихва… Това ме кара да се чувствам по-жив от всякога”, казва той, а най-трогателният момент, който описва, е раждането на сина му. Башар присъствал на всяка секунда и лично прерязал пъпната връв – преживяване, което нарича „силно и запомнящо се”. Водещият е категоричен, че иска да възпита Анди в дух на доброта, уважение и отговорност: „Най-важното е да бъде добър човек!”, казва артистът.

В професионален план последните месеци също бяха доста интензивни за него. Той представи филма си „Без крила” с Наум Шопов-младши, който бе приет добре от публиката и критиката. Освен това се завърна като водещ на „Биг Брадър” редом до Александра Богданска – тандем, който зрителите очевидно харесват. „Обичам енергията на това предаване, а и с Алекс се разбираме чудесно”, признава артистът.

Рахал често е разказвал за годините си в САЩ, когато мечтата за Холивуд не се е материализирала лесно. „Когато си далеч от дома и нямаш работа, се появяват съмнения, но това е част от професията. Тя ни прави по-силни, по-чувствителни”, споделя актьорът.

Преди връзката си с Любомира, Башар имаше отношения с манекенката, актриса и водеща на „Ергенът: Любов в рая” - Райна Караянева. Двамата преживяха бурна връзка, а след раздялата тя намери щастието си до д-р Стефан Церовски, от когото има дете. Днес крехката блондинка рядко се появява в социалните мрежи – промяна, която мнозина определят като желание за по-тих и балансиран живот. Рахал също изглежда по-щастлив от всякога – професионално стабилен, личностно удовлетворен и вдъхновен от ролята на баща. „Надявам се никога да не губя оптимизма си и да продължавам да правя това, което обичам”, споделял е актьорът с усмивка. Може би точно този оптимизъм, толкова типичен за него, прави гневния му пост за боклука още по-обезпокоителен. Вероятно търпението му наистина е стигнало до точка на кипене.