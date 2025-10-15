Дългия ги разочарова: Куп звезди напуснаха Слави

Любо Нейков, Виктор Калев, Стефан Рядков, Камен Воденичаров не искат и да чуят за Трифонов

Слави Трифонов е знакова фигура в българския шоубизнес, а напоследък и в политиката. Личност с хиляди противоречия, мразен от едни, обожаван от други.

През годините десетки артисти, писатели, музиканти минават през екипа на Дългия. Накрая често с разочарование и понякога яростно се разделят.

Такъв е и последният случай с верния колега и приятел на Трифонов - Иво Сиромахов. Писателят бе сред най-добрите сценаристи на шоумена. Той имаше привилегията да оглави "Шоуто на Слави" по телевизия 7/8. Въпреки близката им дружба Иво бе сред малцината, които не поеха по политическия път на "Има такъв народ". Именно решенията на партията и по-специално - скандалният законопроект за цензура на медиите, сложиха край на службата на Сиромахов. Писателят обяви раздялата публично и лаконично пожела на колегите си "смелост, мъжество, достойнство, чест и ум".

Иво и Слави работят заедно над 25 години

Но това далеч не е единственият "нож" в гърба на Трифонов. Още преди политиката десетки колеги се отскубнаха от опеката му. Един от тях е актьорът Стефан Рядков. Той е сред любимците на зрителите в "Хъшове", а после и в "Шоуто на Слави", където работи до 2006 г. Шушука се, че имитаторът си тръгва с голям скандал от предаването, а самият той лаконично, но категорично споделя, че никога не би се върнал отново.

Стефан Рядков

Примера му последват и други две знакови лица от продукцията - Евтим Милошев и Любо Нейков. Преди почти две десетилетия двамата напускат Дългия, за да стартират общ продуцентски бизнес. Нейков откровено не понася бившия си работодател и до днес не одобрява решенията му в парламента.

Евтим Милошев и Любо Нейков

Зрителите още си спомнят и култовото приятелство между Слави и Камен Воденичаров. Двамата изгряват рамо до рамо по времето на "Ку-ку" и "Каналето", впоследствие се скарват и не си говорят вече 20 години. През 2019 г. обаче бившите врагове стоплят отношения, а Камен Во дори е поканен да ръководи свое шоу в новосъздадената телевизия на Трифонов. Но и тук драмата се повтаря и пътищата им за пореден път се разделят.

До 2003 г. Любен Дилов-син също е съратник на Трифонов в култовото му шоу. Любо казва "Чао" на общите им ангажименти, за да основе Движение "Гергьовден". Постъпката дълбоко оскърбява Слави, който е кръвно обиден и нарежда да не се споменава името на Дилов в негово присъствие. В момента двамата нонстоп се хапят по политическа линия.

Любо Дилов на младини

Няма как да пропуснем и популярния журналист Росен Петров. 9 години той е "сянката на Слави" и "човекът мозък" зад водещия. Самият Петров изгражда образа на Дългия и се грижи за публичните му изяви по телевизията. Двамата са като братя, но Петров решава да поеме по свой път и го прави успешно в предаването "Нека говорят", което дълго време е в ефир всекидневно. За разлика от останалите си колеги сценаристът запазва добрия тон с Трифонов.

Трифонов с Росен Петров

Една от най-големите болки на шоумена си остава раздялата му с актьорите Мариан Бачев и Виктор Калев. Поколения наред израстват със скечовете на артистите и едва ли има човек, който да не помни култовата "Деса Поетеса" и "Гугутка Заспалова". И Калев се твърди, че си тръгва със скандал. Бачев стана министър на културата и едва ли тъжи за бившия си шеф на високопоставеното бюро.

Актьорите на Слави Трифонов

Продукциите на Дългия не минават без ангелските гласове на "Ку-Ку бенд". През годините се сменят множество певици, които едва издържат лютия си началник. Типичен пример е талантливата Цветелина Грахич, която бе сред най-надарените вокалистки в групата. През 2017 г. босненката беше изритана от шоуто по особено жесток начин. По нейни думи поводът бил изпълнението на "Притури се планината" на концерт. Тогава красавицата объркала текста и това довело до нейното уволнение. Истинската причина обаче според нея е коренно различна. Оказва се, че екипът грам не одобрявал връзката й с Кристиян Шаламанов, защото е от ромски произход. Бендът стига до там, че дори забранява на певицата да пее техни песни. Фолкаджийката преживява тежко раздялата и дълго време е в депресия. Тя обаче не обвинява Трифонов и смята, че е бил измамен от "Ку-Ку бенд", за да я уволни.

Грахич си тръгва със скандал

Сред напусналите са й беквокалистките Нели Петкова, Деси Добрева и Алекс Раева, която бе спрягана за гадже на Дългия. Детето чудо Крисия също се раздели с екипа след съвместна работа. Най-изненадващо бенда напусна и семейството на Венелин Венков и Невена Цонева под претекст, че искат да градят самостоятелна кариера.

Филип Станев сменя Иво Сиромахов

Дългогодишният сценарист Филип Станев става новият водещ на "Шоуто на Слави" по 7/8 ТВ. Той поема ролята на Иво Сиромахов при напускането му след над 25 години работа.

Станев е добре познат на обществото като бивш депутат на ИТН, както и с дейността си като актьор и коментатор при Трифонов.