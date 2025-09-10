„Игри на волята“ с култов сезон досега! Топ участници с кофти водещ

Зрелищна битка с множество обрати, напрегнати моменти, отборна игра и невиждана издръжливост разпредели териториите на старта на седмия сезон на мащабното риалити „Игри на волята".

Никога досега Нова телевизия не бе правила толкова силен кастинг за участници. Сезон 7 започна с 25 силни личности. Още в началото след контузия отпадна първият обявен участник, инженерът и спортен ентусиаст Милен Шуманов, който успя да спечели място за сезон 7 на „Игри на волята", след като победи един от най-запомнящите се участници в историята на предаването Пеньо Гатевски-Гатьо, в зрелищен кастинг двубой. Териториите във Войната на племената бяха разпределени в трите племена на Лечителите, Феномените и Завоевателите. Към тях се присъединява и племето на Победителите, като участниците са истинска палитра от различни професии и характери, които внасят динамика, история и разнообразие в играта. Всички те ще се борят за наградата от 100 хиляди лева.

Тази година конкуренцията е безпощадна - сред съперниците има неврохирург, шампионка по кикбокс, която в момента е доктор по психиатрия, треньор по борба, миньор, куклена актриса и дори ветеринарка. Но д-р Манчев не се плаши - той вече вярва, че е минал от „искам“ към „имам“, а животът му досега е бил нещо като бърз успех в реално време, пише "България Днес".

Друг любим образ на зрителите е ветеринарната лекарка от Лясковец д-р Десислава Коеджикова. Тя е потомка на една от най-старите и емблематични лясковски фамилии. Във визитката си споделя, че не се плаши от тежък труд и не харесва слабите мъже. Самата тя, освен че лекува четириногите, участва и процесите по заплождането на едрия рогат добитък. В момента обслужва и над 30 000 пчелни семейства в цяла България. Работи 24/7, като работният й ден започва сутрин в 6,00 ч и завършва по тъмно. Със семейството си отглеждат 100 крави и 200 овце в малка ферма. Бащата на Десислава бил твърдо против тя да се занимава

с ветеринарна медицина. „Неговите думи бяха: „Къде ще ходиш да газиш цял ден в лайната". Но аз изцяло на своя глава и без той да знае, отидох, записах се на курсове, изкарах ги, след това се записах на изпити, изкарал и тях и ме приеха“, разказва упоритата млада жена. Освен че е отдадена изцяло на професията си, докторката е и активен спортист, като има над 40 медала от участия в различни състезания.

Сега тя се е отдала на планинското бягане и маратоните.

Още със стъпването на Арената всеки от претендентите за наградата получи шанс да покаже своята сила, бързина, смелост и остър ум. Използвайки уменията на воините си, Феномените и Победителите поддържаха преднина до самия край на битката. Въпреки изоставането Лечителите не се отказаха и демонстрираха безупречна работа в екип.

На второ място в сблъсъка завърши синьото племе на Феномените, където ІТ специалистът Александър Александров показа завидни умения взаплетената главоблъсканица. Третата и последна територия остана за жълтия отбор на Завоевателите, които заслужиха мястото си в голямата игра благодарение на брокера Йордан Кръстев.

Амбициозният Давид Пенков, който зае мястото на контузения инженер Милен Шуманов при Победителите, изяви желание да реши трудната финална загадка, но не се справи и лиши Червените от място в надпреварата. Загубата ги изпрати на Блатото, където само индивидуална победа ще им гарантира участие в състезанието.

Любопитен герой от риалити формата е и бодигардът на предишния финалист в „Игри на волята" Мартин Николов-Елвиса - Димитър. Той е на 34 години от Димитровград и работи като персонална охрана. Определя се като съвременен самурай, тигър, гризли, викинг и воин. Страстен почитател на хубавото кино, като има над 1000 изгледани филма и множество татуировки, с които да го докаже. „Не си падам по изкуствените мацки, харесвам естествените, предвид това, което съм виждал по дискотеките, съм категоричен за себе си - не искам такава мадама", казва Димитър.

Междувременно зрителите не спряха да хейтят водещия Павел във форумите, които постоянно сравняват с Димо Алексиев. „Разочаровани сме от неговата пасивност, защото имаше нарушения, а той въобще не ги спомена“, пишат те. Според феновете в много случаи именно решенията на Димо дали един елемент от битката е изпълнен правилно, са ставали решаващи за изхода. Тепърва Павката ще трябва да се справя с такива ситуации с подкрепата на Ралица Паскалева до него.