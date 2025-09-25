Кои са най-колоритните участници в Биг Брадър? Пансексуалният Цецо не е случаен

Новият сезон на „Биг Брадър" започна ударно - още в първите минути предаването разбуни духовете с най-колоритните си участници. Ако някой е очаквал скука и предвидимост, греши. В Къщата вече ври и кипи джендъри, силиконови принцеси, хомофоби, инфлуенсъри и хора с толкова странни истории, че зрителите едва смогват да ги следят.

Най-коментираната фигура без съмнение е пансексуалният Цецо, който влезе облечен като боздуган - дреха, ушита лично от него, с която буквално шокира и съквартирантите, и публиката. Цецо не е случаен човек. Той е художник и дизайнер, изключително популярен в социалните мрежи, където показва как прави „От нищо нещо". Купува нестандартни материали, платове, каквото му хване окото, и ги превръща в дрехи, аксесоари и сценични костюми. В интернет е известен не само с креативността си, но и с необичайните си кулинарни експерименти. Най-гледаното му видео е с над милион гледания - рецепта за пържени камъни с люти чушки, чесън, подправки и кашу, пише "Ретро".

Хората, които познават Цецо извън телевизионния образ, го описват като добър, скромен, забавен и разбран човек. В Къщата обаче му лепят етикета на скандален джендър. Истината е, че той е пансексуален - термин, който често обърква някои зрители. Това означава, че Цецо се привлича от характера и душата на човека, без значение дали е мъж, жена или транссексуален. Важен е човекът като личност, а не външната обвивка.

Самият той знае, че визията и държанието му ще предизвикат вълна от негативни коментари, но приема всичко с ирония. В едно от последните си видеа дори се подиграва на себе си, като си направи сам костюм на гигантски велосипеден педал от подръчни материали, за да покаже, че не се страхува от етикети.

Освен артистичната му страна малцина знаят, че Цецо изработва уникални дрехи и аксесоари, които се търсят и в чужбина. Сред клиентите му е и известен европейски футболист.

Втората интересна участничка е Михаела, известна в мрежата като Мишето. Тя е истинска звезда в тик-ток, където дава съвети на жените какви мъже да си търсят и на мъжете как да се държат с жените. Нейните клипове се гледат от стотици хиляди и тя е едно от най-коментираните имена в социалните мрежи. В Къщата влиза с увереност, че няма да е незабелязана, а и фенската й база е толкова голяма, че едва ли ще остане без зрителска подкрепа. Михаела не крие, че не е от най-слабичките и често рекламира чайове и добавки за отслабване. Работила е какво ли не, но именно онлайн кариерата й я превърна в име, което вдига шум навсякъде, където се появи.

Останалите участници също допринасят за пъстрия и скандален сезон. Сред тях е русокосото силиконово изкушение Мина, която призна, че е легнала под ножа заради изневяра на бившия си, който си падал по тунинговани момичета.

В Къщата е и тираджията Калин, който не псува и не обижда, но е твърдо против джендърите, което вещае бъдещи сблъсъци.

Влезе и диджеят Иван, обявил, че единственото, което го интересува в една жена, е „манекенско дупе“, както и Сияна, която нарича себе си „грозното патенце, превърнало се в лебед“, и влиза с амбиция да си намери богат мъж. Прозвище си спечели и „черната вдовица" Цветелина - жена с два развода и двама покойни съпрузи, която днес има и приятел, и любовник.