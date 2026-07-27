Любовен триъгълник: Министър на Радев открадна жената на Рачков!

Министърът на културта Евтим Милошев е не по-малко суетен от жена си Христсина Апостолова, която преди десетилетия бе сред най-красивите жени на ВИТИЗ.

Въпреки че бе служебно ангажиран с музикалните празници в Правец в началото на уикенда, в неделя намери време да качи Витоша, при това за много кратко време. До заслона „Бай Кръстьо“, който се намира на 1400 м надморска височина, той и Христина стигнаха само за час и тринадесет минути. С тази Милошев признава, че преди години успявал за по-малко от 50 минути, но и сегашното му постижение изглежда впечатляващо. Добрата си форма той дължи и на личен треньор, с когото е работил преди години и който е един от специалистите със сериозен опит. Евгени Димитров, по прякор Вуйчето, е лекоатлет и републикански шампион в щафетата. Той е кондиционен треньор на националния отбор на България по художествена гимнастика през 1987 г. и заедно с легендарната Нешка Робева бележи един от най-големите успехи на златните момчета.

успехи на златните момчета

На Световното първенство във Варна през същата година нашите, начело с Бианка Панова и Адриана Дунавска, завоюват всички златни медали. Освен с „Нешка няма грешка“, Вуйчето работи и с легендата Димитър Пенев в ЦСКА. Правят отбора носител на Купата на България за сезон 1998-99 година.

Освен за тънката си талия, министърът на културата се грижи и за лицето си, затова бръчките по него са трудно забележими. Със сигурност той си е слагал ботокс, а косата му е присадена още от 2018 година. Тогава вече почти напълно олиселият продуцент на сериали като „Откраднат живот“ и „Дървото на живота“ се появи със сериозен перчем. Според запознати присаждането в чужбина е излязло повече от 15 000 евро. Той обаче може да си ги позволи, защото е един от най-богатите министри. Според имотната му декларация от преди две години, той притежава десет апартамента и ако се събере квадратурата на всичките, се получават общо 1857 квадрата. Най-забележителният сред тях е жилището от 134 квадрата във френското градче Сен-Жени Пуйи. Той го е купил през 2020 г. срещу 1,007 млн. лв. Сен-Жени Пуйи се намира на границата с Швейцария в Алпите. Освен жилищата, Милошев, който е декларирал отделно всичките си фирми, притежава и множество парцели, офиси, гаражи както в София, така и в Перник и Шабла. Наличните му средства са 198 хиляди лева. Притежава и малък влог от около 7 хиляди евро, който държи в банка в чужбина.

Франция е особено важна в живота на Милошев и Апостолова, защото и двете им деца са завършили скъпарския Френски лицей в София. Всъщност сегашният културен министър и сценаристката Христина имат едно момче – Петър, но двамата отгледаха и сина на Димитър Рачков, който носи неговото име. Той замина да учи във Франция още преди две години и така умело излезе извън светлината на прожекторите. Брат му Петър пък искаше да става актьор и може да се похвали със запомнящи се роли в сериалите „Откраднат живот“ и „Всичко за сина ми“. Той е роден на 6 ноември 2011 година, а баща му Евтим бе само на метър от него при появата му на бял свят. „Гледката не ме шокира, не припаднах, а бебето излезе като тапа“, каза продуцентът тогава. За появата му на бял свят ще е благодарен на д-р Мажена Панова, която помним от участието ѝ във „Фермата“. Преди броени дни тя изроди втората внучка на Гала и първия внук на Марта Вачкова, а освен това е помогнала за идването на бял свят на децата на Мария Илиева, Деси Слава, Криско и Ралица Паскалева.

Апостолова също е суетна като Евтим и упорито крие възрастта си и информацията за годината, в която е родена, трудно може да бъде открита. „Минаха години“ обаче е категоричен, че тя ще стане на 50 години до няколко месеца.

Тя е една от най-красивите студентки в НАТФИЗ, където е приета от първия път, но и досега привлича погледите с елегантната си фигура. Нормално е да се страхува от старостта, предвид славата ѝ на неустоима чаровница. Родителите ѝ искали да учи в Класическата гимназия и после да продължи с право или филология, но Христина избира Хореографското училище. На танци я записва баба ѝ, която вижда нейната артистичност. Още в трети курс в театралната академия режисьорката Бина Харалампиева я избира да играе в постановката на Артър Милър „Спускане от връх Морган“. На сцената на „Театър 199“ си партнира с прочутите вече Мария Каварджикова и Атанас Атанасов. Апостолова ще може да се похвали с

Връзки с най-желаните мъже

в България. Тя е бивша съпруга на починалия Димо от група „П.И.Ф.“, макар че дълго време отказваше дори да го спомене. В скорошно телевизионно интервю обаче тя дори се разплака при спомена за музиканта, който водеше дълга борба с дрогата, но в крайна сметка си отиде от ковид.

Любовната ѝ история с министъра се заражда в условията на драматичен любовен триъгълник, в който третото лице не кой да е, а комик №1 на републиката – Димитър Рачков. Двамата живеят щастливо на семейни начала и отглеждат малкия Митко до заветната 2007 г., когато идилията им е разбита. Тогава Христина заминава да снима приключенското предаване „Сървайвър“ като част от екипа сценаристи, а продуцент е Евтим Милошев. Двамата се сближават по време на престоя си в Панама. Докато са на другия край на света, Христина крие от всички, че вече е влюбена в Милошев. Той от своя страна бил наясно, че тя е обвързана с Димитър Рачков и имат малко дете. Връщайки се в България, двамата били изправени пред труден избор – или да загърбят тръпката, или Христина да напусне актьора. Тя е споделяла, че не ѝ било никак лесно да признае за аферата си пред Рачков и именно тя да сложи точката на техния семеен живот.

„В Евтим обаче намерих човек, с когото, дори и да мълчиш, това не ти създава дискомфорт, просто ти е добре“, оправда избора си между двамата сценаристката. Рачков не реагирал съвсем добре в началото след тежкото признание, но после се окопитил и не се стигнало до никакви драми. Позволил Христина да вземе сина им със себе си, като се уговорили да споделят грижите за него, без да се стига до съдилища и грозни сцени.

„Тя е страхотен човек, когото много обичам. И единствените спорове, които съм имал с нея, все са били свързани с творческия процес. Работата е и жилото, и медът в нашия живот“, казва Евтим за половинката си, с която са заедно близо 20 години.