Луксозният „Майбах“ на Митьо Очите опожарен заради балони с райски газ

Избухнала гангстерска война за това кой да контролира продажбата на балони с райски газ в големите дискотеки и плажни барове в Слънчев бряг и в Созопол стои в дъното на огнения атентат срещу луксозната лимузина „Мерцедес Майбах“ на несебърския мафиот Димитър Желязков – Митьо Очите, научи „Уикенд“ от свои източници от морския ъндърграунд.



В нощта на 29 срещу 30 юли лъскавият автомобил за 300 000 евро на Морския Ал Капоне беше опожарен пред хотелския комплекс „Марак-1“ в Слънчев бряг. Огнената атака става само дни, след като Митьо Очите публично се похвали в социалната мрежа „Тик ток“ с новата си луксозна автопридобивка.

По документи подпаленият „Мерцедес Майбах“ се води собственост на бизнесмен от Бургас, който взел лимузината на лизинг и след това я предоставил на Митьо Очите. Возилото е било паркирано пред „Марак – 1“ в Слънчев бряг от



шофьора на Митьо Очите, бивш служител на НСО,



който обитавал апартамент в хотелския комплекс. Охранителят се прибрал около 22 часа, след като преди това оставил Димитър Желязков в къщата му в село Кошарица. Час по-късно чул много силен шум – „като гръмнала гума“, описал той звука пред криминалистите. Излязъл на терасата и видял, че предната част на майбаха гори. Веднага се обадил на тел. 112. Пожарникарите са реагирали незабавно, за да не се разпростре огъня, а пристигналите криминалисти са извършили огледи и са иззели записи от охранителните видеокамери на околните обекти, за да проследят маршрута и движението на подпалвачите.

Според полицейски източник на „Уикенд“, на записите се виждал млад мъж в черни дрехи и с бейзболна шапка на главата, който залива предния капак на лимузината със запалителна течност, след което се оттегля с бърза крачка, придружаван от „отцепка“.



Извършителите не са ползвали кола, избягали са пеша,



вероятно за да не бъдат проследени и установени по движението на автомобила.

По случая вече е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Несебър, като местните разследващи твърдят, че работят по всички възможни версии за мотива зад дръзкото посегателство - от разчистване на сметки до директно предупреждение срещу Морския Ал Капоне, финансов или бизнес конфликт, разчистване на стари сметки и дори застрахователна измама.

Според източници на „Уикенд“,



атентата срещу лимузината на Митьо Очите



е свързан с две полицейски акции, провели се през последния месец в Созопол срещу хитовата фолк дискотека „Калипсо“. Нощният клуб е собственост на Борислав Минев, синът на боса на млечната компания „Бор Чвор“ Димитър Минев и на бургаския бизнесмен с противоречива слава Любомир Колев – Любо Милионера.

На 27 юни в мащабна полицейска акция, проведена пред дискотека „Калипсо“ в Созопол, беше арестуван 37-годишен мъж от пазарджишкото село Ивайло, в чиято лимузина бяха открити 1480 флакона с райски газ на обща стойност над 20 000 евро, закопчан беше и негов сподвижник, у когото бяха открити 50 пакета с кокаин. Арестуваният мъж е началник на охраната на „Калипсо“ и брат на Иван Терзийски – Веждата, участвал в кървавата престрелка в Слънчев бряг на 8 юни 2016 г. в ресторант „Фор Ю“, при която Митьо Очите беше прострелян с 8 куршума и



оцеля по чудо след сблъсък с Божо Кравата и мутрите му.



Иван Терзийски - Веждата е сред подсъдимите за гангстерската касапница, в която беше застрелян охранителят на Митьо Очите Александър Алексиев – Сашо Водолаза. Делото за мутренската престрелка в Слънчев бряг все още не е приключило дори на първа инстанция в съда в Бургас, макар оттогава да са минали повече от 10 години.

Дни след първата полицейска акция над фолк дискотека „Калипсо“, заведението отново беше посетено от антимафиоти и от агенти на НАП, които даже издадоха предписание за затварянето му заради установени фрапантни нередности. Полицията в Созопол пък се похвали, че е иззела рекордно количество райски газ – над 440 килограма, с което са се захранвали нощните заведения в курортния град, а сред задържаните отново е бил брата на Иван Веждата, който часове след първия си арест в Созопол тихомълком е бил пуснат на свобода.

Според източник на „Уикенд“, бизнеса с балони с райски газ в Созопол това лято се контролира от пловдивска престъпна групировка, която е съумяла да



измести структурата на Митьо Очите от печелившия бизнес



чрез смяна на охранителната фирма на оборотните заведения. До миналото лято дружеството „Аркус сигурност“, свързано с Митьо Очите, държеше входовете на дискотеките и нощните барове в Созопол и в заведенията се продаваше райски газ, осигуряван от Морския Ал Капоне.

„Собствениците на дискотека „Калипсо“ са убедени, че полицейските и данъчните акции срещу тях са поръчани от Митьо Очите и показно подпалената му лимузина е техния отговор“, категоричен е информиран източник на „Уикенд“. Според него, най-вероятния



организатор на огнения атентат е брата на Иван Терзийски – Веждата,



който ръководи бизнеса с райски газ в Созопол и се опитва да се намести в Слънчев бряг.

Миналото лято Димитър Желязков – Митьо Очите беше задържан и отведен в районното полицейско управление в Несебър, след като при акция на МВР и Икономическа полиция, проведена в къща в село Кошарица, бяха открити над 100 кила райски газ. Оказа се, че Димитър Желязков е бил в имота заедно с 28-годишната блондинка Памела Стратева и 40-годишната Албена В., задържани като дилърки на флаконите с райски газ. Запознати твърдят, че



знойната блондинка Памела е любовница на Митьо Очите



и е сред основните му „остриета“ в продажбата на райски газ в дискотеките в Слънчев бряг и в Созопол. След само денонощие, прекарано в ареста миналото лято, Памела и нейната сподвижничка Албена бяха пуснати на свобода поради липсата на доказателства, че откритите над 100 кила райски газ в къщата са тяхна собственост. И двете дами твърдяха, че са наели имота за лятната си почивка и дори не са влизали в гаража, а съда им повярва. Източници на „Уикенд“ твърдят, че любовницата на Митьо Очите не е прекратила своята дейност с доставка на балони с райски газ по заведенията и че това лято



зарежда с „весели балони“ повечето дискотеки в Слънчев бряг,



както и някои в Созопол.

Вдишването на райски газ се превърна в опасна мода сред подрастващото поколение през последните години, което наложи промени в Закона за здравето, гласувани през есента на 2024 г. от депутатите в Народното събрание. Действащите разпоредби забраняват продажбата на диазотен оксид (райски газ) и пълнители с него, включително и онлайн, но само на физически лица и в увеселителни и питейни заведения. Въпреки това бизнеса с райски газ процъфтява заради вратичка в закона, която позволява употребата му в хранителната индустрия или за медицински цели – по този начин флакони с райски газ се внасят от Турция и захранват нощните заведения по морето.

„Трябва да те хванат в момента, в който продаваш балон с райски газ, за да ти повдигнат обвинение, а това е почти невъзможно да се случи, особено в дискотеките в Слънчев бряг и в Созопол“, категорични са запознати с тънкостите на бизнеса.

Основният играч в пласирането на балони с райски газ по Южното Черноморие – Митьо Очите, повече от две десетилетия беше сочен като наркобос №1 в Бургас и в Слънчев бряг, срещу него все още се води и дело за участие в организирана престъпна група за търговия с наркотици, рекет и умишлени палежи, което „брадясва“ в съда в Бургас. Сега Морския Ал Капоне е напът да бъде изместен и от бизнеса с райски газ, който процъфтява по цялото Южно Черноморие.