На вниманието на КАТ! Руди Гела кара със затъмнени стъкла джип за над 160 000 евро

Лидерът на МЕЧ и бивш министър на спорта Радостин Василев, по-известен с прякора си Руди Гела, бе забелязан от репортер на „Уикенд” зад волана на чисто ново БМВ X7 M60i xDrive. Това е един от най-луксозните и мощни SUV модели на германската марка. Впечатление ни направиха силно затъмнените странични стъкла на автомобила, които категорично нарушават закона. Не става ясно на какво основание политика ги е затъмнил.



В България челното стъкло и предните странични стъкла трябва да осигуряват минимална светлопропускливост, съобразена с международните технически стандарти, по които се извършват прегледите на автомобилите. Поставянето на допълнително затъмняващо фолио, което намалява светлопропускливостта под допустимите стойности, е забранено и водачът подлежи на глоба, а автомобилът може да бъде спрян от движение до отстраняване на несъответствието. Явно КАТ спи и очакваме да видим кой ще глоби Руди Гела и ще спре автомобила му от движение.

Новото БМВ X7 M60i е истински флагман сред високопроходимите модели на БМВ. Под предния капак работи 4,4-литров V8 бензинов двигател с двойно турбо и 48-волтова хибрид система. Агрегатът развива внушителните 530 конски сили и ускорява от 0 до 100 км/ч само за 4,7 секунди. Максималната скорост е 250 км/ч, която се надяваме, че политикът не вдига по родните пътища.

Джипът на бившия спортен министър е с най-високото ниво на изпълнение. Цената на подобен автомобил също впечатлява. Според актуалната ценова листа на БМВ България, базовата стойност на БМВ X7 M60i xDrive започва от около 130 000 евро с ДДС, като с допълнително оборудване, индивидуални цветове, по-големи джанти и екстри сумата лесно може да надхвърли 160 000 евро.

За да си изкупи греховете за изневерите, Руди е подарил на жена си чисто нов джип БМВ Х5 за около 100 000 евро, за да може да си обикаля по молове с луксозния автомобил. Както сме писали, Гела се слави като голям палавник и често сваля девойки в социалните мрежи. Лидерът на МЕЧ ги омайва с власт и пари, като им пробутва версията, че е нещастно женен и стои със съпругата си заради детето. Преди време в социалните мрежи бивша негова любовница го обвини, че разнася хламидия, гонорея и други полово предавани инфекции.