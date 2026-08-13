AI клонира родни звезди! Гала продава чай за отслабване, Цветанка Ризова – еротични играчки

Само преди две-три години фалшивите снимки и видеа, създадени с изкуствен интелект, изглеждаха лесни за разпознаване. Днес технологията е толкова напреднала, че дори хора с опит трудно различават истинските кадри от генерираните. Именно това превърна популярните личности в удобна мишена за измамници, които използват лицата, гласовете и авторитета им, за да рекламират и продават съмнителни продукти от тяхно име.

През последните месеци немалко български звезди станаха жертва на подобни злоупотреби. Измамници използваха името на вечния секссимвол Аня Пенчева и нейни обработени с AI изображения, за да продават крем против стареене. В рекламата уж самата Пенчева твърди, че отказала пластична операция заради чудодейния продукт. След като десетки почитатели започнали да я питат дали наистина рекламира козметика, актрисата публично предупреди, че няма нищо общо с въпросната реклама, пише "Ретро".

Телевизионната водеща Лора Крумова също се оказа лице на измамна схема. В генерирано видео тя разказва как специална билкова добавка ѝ помогнала да премине леко през менопаузата. А рекламата препращала към чуждестранен сайт със съмнителен произход. Не липсвали и жени, които повярвали, че именно тя препоръчва продукта.

Гала също попадна сред жертвите на подобни злоупотреби. Нейното лице и глас бяха използвани в реклама на чайове за отслабване, които впоследствие се оказаха опасни за здравето. Благодарение на доверието, което зрителите изпитват към популярната телевизионна водеща, измамниците успели да привлекат вниманието на много потребители.

Една от най-шокиращите измами беше тази с журналистката Цветанка Ризова. В социалните мрежи се разпространи видео, в което тя уж рекламира еротични играчки с призив към жените да ги купуват, за да бъдат „щастливи и задоволени“. Клипът беше изцяло генериран чрез изкуствен интелект. Измамниците използвали лицето и гласа на журналистката, за да привлекат вниманието към съмнителен сайт без информация за фирма, собственик или контакти.

Подобна съдба сполетя и водещия на новините по Нова телевизия Николай Дойнов. В интернет се появи реклама, в която той убеждава зрителите, че благодарение на билков лосион косата му расте буйно. При проверка се оказа, че сайтът няма производител, адрес или телефон, а единствената му цел е събиране на лични данни и продажба на съмнителна стока.

Жертва на AI стана и Даниела Тренчева от Нова телевизия. В интернет се разпространи фалшива извънредна емисия, в която нейното лице и глас съобщават, че известната диетоложка д-р Людмила Емилова е починала. Видеото с измамата предизвика истинска паника сред пациентите ѝ, преди да стане ясно, че става дума за долна лъжа и д-р Емилова си е жива и здрава.

Не по-малко скандален беше случаят с Ани Салич. В социалните мрежи се появиха клипове, в които уважаваната новинарка уж танцува кючек в новинарското студио. Макар това да изглежда като безобидна шега, подобни видеа могат сериозно да навредят на авторитета на всеки журналист.

Продуцентът Магърдич Халваджиян също беше използван без негово знание. В AI видео той рекламира препарати за мъжка потентност, въпреки че никога не е участвал в подобна кампания.

Сред потърпевшите са още Димитър Бербатов и Александра Сърчаджиева. Двамата се появиха във фалшиви реклами на сайтове за хазарт и мобилни приложения за залагания. В клиповете обещават сигурни печалби и лесни доходи, въпреки че никога не са заставали зад подобни послания. Лицето на бившата звезда на „Манчестър Юнайтед“ бе използвано дори и в лъжлива реклама за лекарство за диабет. Мира Добрева пък „рекламираше“ лекарства за отслабване.

Сред последните жертви е и Наталия Симеонова. В интернет се тиражираха снимки и видеа, на които популярната водеща изглежда силно напълняла и „препоръчва кафе за сваляне на килограми“. Фалшивите изображения пак са създадени с изкуствен интелект.

Подобни измами не се случват само в България. Един от най-известните случаи в света е този с възрастна французойка, която месеци наред вярвала, че общува с холивудската звезда Брад Пит. Измамниците използвали генерирани изображения, фалшиви профили и AI съдържание, за да я убедят, че актьорът има нужда от финансова помощ. Жената постепенно превела всичките си спестявания, преди да разбере, че зад разговора не стои истинският Брад Пит, а добре организирана престъпна схема.

Експертите предупреждават, че най-уязвими към подобни измами остават възрастните хора. Те често приемат за истина всичко, което виждат във видео, особено когато в него участва добре познат телевизионен водещ, актьор или певец. Съмнение трябва да будят сайтове без адрес, телефон, фирма или общи условия, както и страници, които искат единствено предварително плащане или лични данни. При внимателно вглеждане често могат да се забележат и характерни признаци на AI – неестествени движения на устните, липса на синхрон между гласа и мимиките, странно премигване, прекалено гладка кожа, неестествени пръсти или зъби, внезапни промени в осветлението и нехарактерна интонация.

Все по-често обаче се подвеждат и млади хора, защото качеството на AI видеата непрекъснато се подобрява. Колкото по-убедителни стават технологиите, толкова по-важно е зрителите да проверяват източника на всяка сензационна реклама или новина. Няколко минути проверка могат да спестят загуба на пари, лични данни и неприятни последици.

Добрата новина е, че Европейският съюз вече предприема мерки. Считано от август 2026 г., съгласно Европейския регламент за изкуствения интелект, авторите на съдържание в интернет са длъжни да обозначават ясно, когато използват AI или deepfake технологии. Освен видим етикет се въвеждат и машинночетими маркировки, чрез които платформите ще могат по-лесно да разпознават подобно съдържание.

Специалистите съветват потребителите винаги да бъдат внимателни, когато известна личност рекламира „чудодейни“ продукти. Ако видеото изглежда необичайно, добре е да се провери дали същата реклама присъства в официалните профили на съответната звезда.